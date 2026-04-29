Opinión

Herencias: ¿quién no conoce una familia que se rompió cuando alguien murió?

Las sucesiones conflictivas rara vez empiezan con la muerte. En la mayoría de los casos, el problema se gestó durante años de silencios, promesas informales y decisiones que nadie quiso hablar a tiempo

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"En una sucesión no solo se transmiten bienes, también afloran conflictos, reproches y problemas que ya existían desde antes", destacó el autor de la columna

Los conflictos familiares rara vez empiezan con la muerte de un ser querido. En la mayoría de los casos, el problema se fue gestando durante años, a fuerza de silencios, decisiones postergadas y temas incómodos que nadie quiso hablar a tiempo.

¿Quién no conoce una familia en la que, cuando murió el padre o la madre, pasó lo que “nunca iba a pasar”? Hermanos que dejaron de hablarse, discusiones por la casa familiar, reproches por cuidados brindados —o no brindados— y un patrimonio que terminó convirtiéndose en el escenario de una pelea interminable, donde se mezclan cuestiones objetivas con conflictos emocionales previos.

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Estas situaciones se repiten más de lo que se cree y no distinguen niveles económicos. No hace falta una gran fortuna para que una sucesión se vuelva conflictiva. Basta con expectativas distintas entre los herederos y decisiones de las que nunca se habló en vida para que el conflicto encuentre el terreno perfecto.

El duelo, el cansancio emocional y viejos resentimientos hacen que cualquier diferencia se viva como una injusticia

En muchos casos, el juicio sucesorio no es el origen del problema, sino su consecuencia. Lo que estalla en los tribunales suele haberse incubado durante años: promesas informales, frases como “eso después se ve”, desigualdades toleradas en nombre de la paz familiar y la creencia de que la ley, por sí sola, va a ordenar lo que la familia nunca quiso ordenar.

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Cuando llega ese momento, el contexto no ayuda. El duelo, el cansancio emocional y viejos resentimientos hacen que cualquier diferencia se viva como una injusticia. Entonces aparecen los conflictos por la administración de los bienes, por el uso de los inmuebles, por gastos pasados o por supuestos acuerdos de palabra imposibles de probar. Y lo que podría haber sido un proceso razonable se transforma en una disputa larga, costosa y profundamente desgastante, tanto en lo emocional como en lo económico.

Desde la práctica profesional, se repite una constante: las familias no se rompen por lo que se hereda, sino por cómo se hereda. Porque en una sucesión no solo se transmiten bienes, también afloran conflictos, reproches y problemas que ya existían desde antes.

Las familias no se rompen por lo que se hereda, sino por cómo se hereda

En ese punto, la sucesión deja de ser solo un expediente. Se vuelve un problema que atraviesa lo jurídico, lo emocional y lo familiar. Y cuanto más se prolonga el conflicto, más difícil resulta desarmar posiciones, reconstruir acuerdos mínimos y evitar daños que muchas veces ya no tienen vuelta atrás.

Una sucesión conflictiva no trata solo de bienes o de números. Se trata de vínculos dañados, de decisiones postergadas y de familias que, aun queriendo evitar el enfrentamiento, terminan atrapadas en él. Reconocer que el conflicto existe suele ser el primer paso para empezar a ordenarlo.

El autor es abogado especialista en sucesiones y conflictos hereditarios

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