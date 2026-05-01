Panamá

Carnival deja Panamá tras 50 años y traslada su domicilio a Bermudas

La reorganización también implica dejar de cotizar en la Bolsa de Londres y concentrar su actividad bursátil en la Bolsa de Nueva York

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La compañía eliminará su estructura de doble cotización entre Nueva York y Londres. EFE
La compañía eliminará su estructura de doble cotización entre Nueva York y Londres. EFE

La compañía de cruceros Carnival Corporation & plc obtuvo la aprobación del tribunal del Reino Unido para ejecutar su plan de reorganización corporativa, un paso clave que le permitirá unificar su estructura de empresa con doble cotización y concretar el traslado de su domicilio legal desde Panamá hacia Bermudas.

La decisión marca un cambio relevante en la historia de la empresa, que durante décadas mantuvo una estructura jurídica compleja con presencia simultánea en Estados Unidos y el Reino Unido, y que ahora busca simplificar su modelo operativo y financiero en un entorno global más exigente.

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El proceso recibió el respaldo de los accionistas el pasado 20 de abril de 2026, quienes aprobaron tanto la unificación de la estructura DLC (dual listed company) como el cambio de domicilio.

Según el cronograma divulgado por la empresa, la orden judicial será registrada en el Reino Unido, lo que permitirá que el plan entre formalmente en vigor en los primeros días de mayo, con una fecha estimada de culminación el 7 de mayo de 2026.

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A partir de ese momento, Carnival operará bajo una estructura corporativa más simple, con una sola entidad principal cotizando en la Bolsa de Nueva York, mientras la filial británica quedará como una subsidiaria de propiedad total.

Vista lateral de un gran crucero blanco con franjas rojas y azules, con el nombre 'Carnival Splendor' y botes salvavidas naranjas, navegando en el océano azul
Carnival trasladará su domicilio legal de Panamá a Bermudas tras más de cinco décadas. (Cruises Carnival)

La transición también implica ajustes operativos en los mercados financieros. La empresa informó que el último día de negociación de las acciones de Carnival plc en Londres será previo a la entrada en vigor del plan, tras lo cual los títulos serán suspendidos y retirados del mercado.

Asimismo, las acciones quedarán inhabilitadas en el sistema CREST, el mecanismo de compensación utilizado en el Reino Unido, consolidando así el cierre de la etapa de cotización dual. Este movimiento responde a una estrategia dirigida a reducir costos administrativos, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia en la gestión corporativa.

Carnival explicó que la decisión de avanzar hacia una estructura unificada busca eliminar las distorsiones de precios entre las dos acciones que cotizaban en distintos mercados, así como simplificar la gobernanza, la presentación de informes financieros y los procesos regulatorios.

Además, la compañía espera que este cambio aumente su peso en los principales índices bursátiles de Estados Unidos, lo que podría traducirse en una mayor visibilidad para inversionistas y un acceso más eficiente a capital. La empresa también destacó que la nueva estructura permitirá fortalecer su capacidad para generar valor a largo plazo para los accionistas.

Bermudas fue excluida de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea en 2022. REUTERS
Bermudas fue excluida de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea en 2022. REUTERS

El traslado del domicilio desde Panamá hacia Bermudas introduce un elemento adicional de análisis en la decisión corporativa. Aunque la empresa no atribuye el cambio a un único factor, el contexto internacional en materia fiscal y regulatoria resulta relevante.

Bermudas fue excluida en 2022 de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea, mientras que Panamá se mantiene en esa lista a febrero de 2026, pese a haber salido en 2025 de la lista de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales.

Este entorno puede influir en la percepción de riesgo y en la relación con inversionistas institucionales, particularmente en mercados europeos.

La decisión también representa el cierre de una etapa histórica para la empresa en Panamá. Carnival Corporation fue constituida en 1972 bajo las leyes panameñas, coincidiendo con el inicio de sus operaciones en el sector de cruceros.

A lo largo de las décadas, la compañía mantuvo su base legal en el país, incluso después de la fusión con P&O Princess Cruises en 2003, que dio origen a la actual estructura dual. El traslado a Bermudas implica dejar atrás más de 50 años de vínculo jurídico con Panamá, aunque no necesariamente afecta sus operaciones comerciales en la región.

Carnival fue constituida en Panamá en 1972 como parte del inicio de sus operaciones. EFE
Carnival fue constituida en Panamá en 1972 como parte del inicio de sus operaciones. EFE

Desde el punto de vista estratégico, la unificación y el cambio de domicilio reflejan una tendencia más amplia entre grandes corporaciones multinacionales que buscan estructuras más ágiles, menor complejidad regulatoria y optimización de costos.

En el caso de Carnival, esto se vuelve especialmente relevante en un sector como el de cruceros, que ha enfrentado presiones financieras significativas en los últimos años y que ahora busca consolidar su recuperación mediante decisiones de eficiencia corporativa y fortalecimiento financiero.

El movimiento de Carnival se produce en un contexto en el que las empresas globales evalúan con mayor detalle la ubicación de sus domicilios legales, considerando factores como la regulación internacional, la reputación de las jurisdicciones y el acceso a mercados de capital.

Aunque la compañía enfatiza que el objetivo principal es la simplificación de su estructura, el entorno fiscal y regulatorio internacional sigue siendo un elemento que incide en este tipo de decisiones estratégicas.

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