Argentinos valiosos por todas partes

Ahora, ver por la ventana antes de la restricción del fin se semana, le da a uno por pensar algunas cosas. Diversas, que el pensamiento ancho, abierto, sin un blanco fijo, va de aquí para allá. Desde un sillón, por la ventana veo los tanques en los techos de los edificios más bajos y, no sé por qué, me producen un hilo de melancolía. La luz azul de los televisores, dos caranchos muy altos y llevados por la corriente del aire que buscan presas vivas o muertas.

El pensamiento viaja por la pandemia, por las vacunas que faltan, las cifras tremendas, la estrategia oscura y sus consecuencias. Viaja por el Congreso, por la lucha por la cuestión de la Justicia y su relación con la democracia. Viaja por la violencia narco en Lugano . Todo el mundo sabe lo que pasa ¿Habrá nacido un Estado negro dentro del Estado? Viaja, viaja.

En una curva pensante se detiene en que -como compensación, como algo que tiene que ver con algo aquí que no ha de ser cosa fácil explicar- hay hijos del país que brillan por todas partes, por todo el mundo. Un factor a determinar, argentinos, se descuenta que mujeres y varones, hace que todavía se encuentran muchos modos de obrar el oficio humano en grado excepcional.

Algo ha ocurrido a largo de años. Algo necesariamente que parece detenerse en un presente no solo chato sino también cuesta abajo. Además de los Nobel Leloir y Milstein, del enorme cuerpo cultural del tango -gloria a Gardel, que empezó a cantarlo- de la mujer más célebre del siglo XX (no se trata de opinión política pura sino de la trascendencia planetaria): Evita. Hablamos de estos días o de quienes dejaron de vivir hace muy poco, sin un método, al vuelo como el de las grandes aves a través de la ventana. Ni tampoco como consuelo de nuestra decadencia vergonzosa. Ni de un sentimiento pueblerino o inseguro. No. Están.

Jorge Bergoglio. Papa de la Iglesia. Ahora y para siempre histórico.

Lionel Messi. Hay miles de jugadores de futbol fantásticos, pero se acepta que es el mejor. El argentino Messi.

Juan Martín Maldacena. Físico. Es casi inevitable que le hayan puesto el Einstein argentino. Une, me dicen, la teoría del legendario autor de la teoría de la relatividad con la cuántica, descripción de lo más pequeño. Nacido en Caballito, es quizás quien está más cerca de saber cómo es el universo y porqué.

Máxima de Países Bajos. El brillo de la reina deslumbra por su belleza, su inteligencia, su capacidad profesional en la economía y las finanzas. Pude verla en la televisión holandesa en el palacio de residencia frente a un muy buen periodista que inquirió sobre el suicidio de su hermana Inés, las hijas y sus diferencias, el disgusto reflejado por haber viajado al Peloponeso con un yate nuevo en el cenit de la pandemia. Nada quedó sin contestar en el más brillante neerlandés, como corresponde. Fue el día en que cumplió 50 desde su nacimiento en Buenos Aires.

Astor Piazzolla. La música sonó -Adiós Nonino- cuando Máxima y el rey Guillermo tuvo su celebración de casamiento, el día en que el Parlamento prohibió la asistencia de Jorge Zorraguieta, el padre, por haber sido funcionario de la dictadura militar. Piazzolla, nacido en Mar del Plata y muerto en Buenos Aires, creo, sin dejar la esencia tanguera, un género nuevo: el Piazzolla, ya clásico y alabado en el planeta.

Doctora Julia Polak. Una de las científicas mayores de este tiempo. Antes de su muerte -sobrevivió a un doble trasplante cruzado- recibió un corazón y fue a su vez donada en el mismo momento también de pulmones. Desde muy joven se radicó en Londres y sigue siendo hoy un mito: cada mañana cinco mil trasplantados corrió a la cabeza durante años para afirmar la recuperación y la esperanza. Patóloga, el Nobel le rondó a menudo. Publicó miles de artículos y 25 libros. Sobre ella se escribió “Intensive care”, novela de gran venta y la obra teatral “Change of heart”, tiempo largo en cartel con Vanessa Redgrave. La casa Real la ennobleció con el título de ”Dame of de British Empire”.

Doctora Marta Cohen. Residente en Inglaterra como Julia, ha recibido la misma distinción por parte de la reina. Argentina y amable, la escuchamos por radio con frecuencia. La patóloga pediátrica es referente importante en consultas a propósito de la pandemia entre nosotros.

Facundo Campazzo. Nueva estrella de la NBA, definido por Ginobili como “una gema”.

Anya Taylor-Joyce. Nacida en Miami de padres argentinos. Creció en Buenos Aires hasta volver y ser la actriz más prometedora y talentosa del momento (“Gambito de dama”). Cuando habla español, se torna porteña y divertida: “Me gusta morfar churros con dulce de leche”, por ejemplo.

Padre Pedro Opeka. Dedica con buen humor y entrega absoluta a pelear contra una espantosa pobreza en Madagascar. Diez libros y cinco documentales sobre él no han de incidir en su alegre humildad y denuedo.

Aquí paramos. Si quieren pueden seguir y jugar. Se me ha ido lejos mientras miraba por la ventana.

