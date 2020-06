Por eso no les preocupa cuán largo pueda ser un estricto Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, lo primero que hacen es separar la plata que se recauda del sector privado o de la emisión monetaria del Banco Central, para cobrar sus sueldos . A fin de mes tienen su ingreso asegurado. El pequeño comerciante ni la gran empresa tiene asegurado su ingreso a fin de mes. Tiene que conseguir clientes. Vender. Y la realidad es que buena parte del sector privado no tiene demasiadas espaldas para aguantar prolongadas cuarentenas, lo que no quiere decir que no haya que tomar las medidas de recaudo necesarias para cuidarse de los contagios.