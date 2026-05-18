Anthropic, la inteligencia artificial y la nueva disputa por el control de la realidad

Ilustración conceptual de Anthropic en collage digital que presenta una cabeza de robot con circuitos internos, rodeada de servidores y torres eléctricas, simbolizando la infraestructura y los límites físicos de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras gran parte del debate público todavía discute cuál inteligencia artificial escribe mejores textos o reemplazará más empleos, las compañías que lideran esta tecnología ya están hablando de otra cosa: soberanía, seguridad nacional, infraestructura crítica e influencia global.

La señal más clara apareció en un documento publicado por Anthropic el 14 de mayo de 2026, titulado “2028: Two Scenarios for Global AI Leadership”. Allí, una de las empresas más influyentes del sector proyectó distintos escenarios de competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

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Pero quizá lo más relevante no sea únicamente el contenido técnico del informe, sino el lenguaje utilizado. Las compañías que desarrollan los sistemas más avanzados del mundo empiezan a hablar en términos históricamente asociados al poder estatal: liderazgo estratégico, estabilidad, capacidad de influencia y control de infraestructura crítica.

Eso marca un cambio profundo. La inteligencia artificial dejó de pertenecer exclusivamente al mundo tecnológico. Entró de lleno en el terreno del poder.

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La verdadera disputa ya no pasa solamente por quién desarrolla mejores modelos, sino por quién controla chips, capacidad de cómputo, energía e infraestructura capaz de influir sobre millones de personas en tiempo real.

La IA empieza a ser considerada un activo estratégico comparable a la energía, las telecomunicaciones o los sistemas críticos de defensa. Y cuando una tecnología adquiere dimensión geopolítica, la discusión deja de ser exclusivamente económica o productiva. Empieza a involucrar estabilidad institucional, soberanía digital y capacidad de influencia sobre sociedades enteras.

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La inteligencia artificial probablemente genere avances extraordinarios en medicina, productividad y acceso al conocimiento. Precisamente por eso, sus efectos sobre información, autenticidad y confianza pública merecen ser discutidos con enorme seriedad.

La desinformación no nació con la inteligencia artificial. Lo que cambia es la velocidad, la escala y la capacidad de personalización con la que determinados contenidos pueden impactar simultáneamente sobre distintos públicos.

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Las fake news evolucionan hacia formas mucho más sofisticadas de manipulación: deepfakes, audios sintéticos, campañas automatizadas y operaciones diseñadas para parecer espontáneas.

Un audio artificial atribuido a un jefe de Estado difundido minutos antes de la apertura de mercados. Un video manipulado de un candidato circulando horas antes de una elección. Una campaña automatizada diseñada para provocar pánico financiero o erosionar confianza institucional en cuestión de minutos.

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Ese es el verdadero cambio de escala. Una operación coordinada ya no necesita miles de personas detrás de computadoras. Puede funcionar mediante sistemas automatizados capaces de producir y distribuir contenidos artificiales a escala industrial.

Durante décadas, las sociedades construyeron sistemas relativamente estables de validación: medios de comunicación, documentos, peritajes e instituciones capaces de verificar hechos dentro de márgenes razonables de confianza.

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Ese esquema empieza a tensionarse porque cada vez resulta más difícil distinguir entre contenido auténtico, manipulado o artificialmente generado. La discusión de fondo quizá ya no sea solamente tecnológica, sino una creciente crisis de autenticidad.

Gran parte de los sistemas judiciales, financieros, mediáticos e incluso democráticos fueron diseñados para un mundo donde la manipulación requería tiempo, recursos y cierta trazabilidad.

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Hoy, operaciones coordinadas pueden erosionar confianza pública antes de que existan mecanismos capaces de verificar autenticidad o atribuir responsabilidades. En muchos casos, el daño reputacional, financiero o político puede consolidarse antes de cualquier respuesta judicial, estatal o mediática.

Y allí aparece otro desafío complejo: cómo preservar evidencia digital, cómo responder institucionalmente y cómo atribuir responsabilidades en entornos atravesados por anonimato, automatización y negación plausible.

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El derecho todavía observa muchos de estos fenómenos con categorías insuficientes. Seguimos buscando autores identificables frente a operaciones distribuidas, fragmentadas y transnacionales.

El problema no es la crítica, la opinión ni la sátira, que deben seguir protegidas en una sociedad democrática. El problema aparece cuando estructuras coordinadas utilizan inteligencia artificial para manipular percepciones colectivas o simular espontaneidad social a escala industrial.

Por eso el documento de Anthropic resulta tan relevante. No solamente por lo que proyecta sobre la competencia global entre potencias, sino porque muestra algo mucho más profundo: las propias empresas tecnológicas ya empezaron a hablar en términos de soberanía, estabilidad e influencia estratégica.

Pero el informe tampoco debe leerse ingenuamente. Las compañías que lideran estos desarrollos también participan de una disputa económica y geopolítica donde la narrativa sobre seguridad y liderazgo tecnológico forma parte del propio conflicto.

La inteligencia artificial ya no puede analizarse únicamente como una herramienta tecnológica. Empieza a formar parte de la arquitectura contemporánea del poder.

Y cuando la capacidad de producir influencia artificial comienza a industrializarse, la discusión deja de ser exclusivamente tecnológica. Empieza a convertirse también en un problema de estabilidad, confianza y poder.