Opinión

Estados Unidos, China y la “Trampa de Tucídides”

El reconocimiento norteamericano de que el gigante asiático se ha convertido en un rival estratégico tiene consecuencias militares y diplomáticas

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Donald Trump viajó a China y se reunió con Xi Jinping (Foto: Reuters/Evan Vucci)
Donald Trump viajó a China y se reunió con Xi Jinping (Foto: Reuters/Evan Vucci)

La visita del presidente de Estados Unidos a China ha mostrado un perfil diplomático de dos potencias en competencia estratégica sistémica. La referencia de Xi Jinping a la llamada “Trampa de Tucídides” durante los intercambios con Donald Trump no fue casual ni una simple cita académica, sino un mensaje simbólico de relevancia geopolítica. La expresión, inspirada en la puja entre Atenas y Esparta planteada por el historiador Thucydides (siglo V a.C.) y popularizada en tiempos modernos por Graham Allison, describe el riesgo de guerra que surge cuando una potencia emergente desafía a una potencia dominante. La relación entre el país norteamericano y el gigante asiático, de acuerdo con el líder chino, encaja precisamente en esa dinámica histórica.

Durante décadas, Estados Unidos fue la superpotencia indiscutida tras el desvanecimiento de la Unión Soviética. Sin embargo, el crecimiento económico, militar y tecnológico de China alteró progresivamente el equilibrio global. China dejo de ser “la fábrica del mundo” de productos de bajo costo para convertirse en un actor central en inteligencia artificial, comercio internacional, infraestructura estratégica y proyección militar.

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Esta transformación ha obligado incluso a dirigentes críticos como el propio Trump a reconocer implícitamente que Beijing ya opera como una superpotencia global.

El reconocimiento norteamericano de que China se ha convertido en un rival estratégico tiene consecuencias militares y diplomáticas. Por un lado, institucionaliza la competencia, y por otro, permite que el G-2 sea la base del inicio de un ciclo de reordenamiento del sistema internacional. La duda es cómo se planteará ese proceso. Existen antecedentes donde las transiciones de poder terminaron en guerra, como la rivalidad entre el Reino Unido y Alemania (1914-1918), pero también hay casos donde la competencia fue administrada como ocurrió entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la guerra fría.

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El mensaje de Xi Jinping parece apuntar precisamente a que la trampa de Tucídides no es necesariamente una profecía fatalista. Probablemente, China haya intentado transmitir que su ascenso no debería ser interpretado por Washington automáticamente como una amenaza existencial. Desde la visión de Beijing, el peligro de un enfrentamiento mayor derivaría si Washington intentara reconocer la independencia de Taiwán, contener por la fuerza el crecimiento tecnológico chino o le impidiera actuar como superpotencia.

La síntesis de la reunión Trump-Xi muestra un cuadro diplomático de estabilidad táctica extremadamente delicada. También que ambos reconocen estar ante una dinámica binaria sensible que se suma a las tensiones en el Mar de China Meridional, la cuestión de Taiwán, el alcance de la carrera armamentista, la influencia financiera, la competencia tecnológica y por recursos estratégicos. El riesgo de un enfrentamiento no proviene únicamente de una voluntad explicita, sino de errores de cálculo, nacionalismos internos y presiones económicas o militares que reduzcan el margen de negociación. En ese contexto, incluso incidentes menores pueden adquirir dimensiones globales.

La duda diplomática es si la reciente reunión entre Donald Trump y Xi Jinping permite explorar en los próximos meses un modelo de coexistencia competitiva o si repetirán patrones históricos que llevaron a confrontaciones entre potencias. La referencia a la trampa de Tucídides es una advertencia. Tanto Washington como Beijing parecen conscientes de ello, aunque todavía no está claro si la conciencia del peligro será suficiente para evitar que la rivalidad termine escapando al control de ambos líderes.

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