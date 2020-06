En dos destinos clave para el Gobierno como son España y Rusia ni siquiera hay aval del Senado aún para avanzar con las designaciones de Ricardo Alfonsín para la embajada de Madrid y Alicia Castro para Moscú. “No es que no viaje por el tema sanitario o porque no hay pasajes. El tema es que aún no soy embajador porque el Senado aún no me aprobó mi pliego”, aclaró a Infobae el ex diputado Alfonsín. Hasta que la Cámara alta no defina esta situación no podrá haber decreto de designación de estos embajadores.