Desde la Confederación de la Mediana Argentina (CAME), su presidente, Gerardo Díaz Beltrán, aseguró a Infobae que no se siente molesto por no haber sido parte de la convocatoria, aunque entiende que “ el nivel de representatividad de CAME puede y debe aportar sobre la verdadera situación de las pymes”. “De todas formas, hemos enviado ya varios aportes y necesidades”, recalcó.