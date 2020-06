Dentro del hombanking, al comprar dólares, los clientes pueden encontrarse con leyendas como esta : “Declaro bajo juramento que no soy beneficiario de los ‘Créditos a Tasa Cero’ acordados en el marco del artículo 9 del Decreto N° 332/2020 y sus modificatorias. Declaro bajo juramento que ni en el dia de la fecha ni en los 90 días corridos anteriores (contando desde el 01/04/2020 inclusive) he efectuado ventas de titulos valores con liquidación en moneda extranjera ni transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior, y me comprometo a no realizar las operaciones antes mencionadas en el día de la fecha y en los próximos 90 días corridos subsiguientes. Declaro bajo juramento que no soy beneficiario de financiaciones acordadas conforme a los puntos 2 y 3 de la Comunicación A 7006 del BCRA. Declaro bajo juramento que esta operación se ajusta a la normativa cambiaria y que: en el transcurso de este mes no he operado en cambios por más de U$S 200 mensuales; los fondos comprados no serán destinados a la compra en el mercado secundario de títulos valores dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha de liquidación de la presente operación; no me encuentro inhabilitado por el Banco Central de la República Argentina para operar en cambios”.