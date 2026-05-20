Crimen y Justicia

Bajó del auto para entregar un paquete y le robaron el vehículo con su hija de 4 años adentro: buscan al delincuente

El hecho ocurrió en Córdoba. La Policía logró recuperar el coche con la menor de edad durmiendo y en buen estado

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El hombre abandonó el vehículo y se dio a la fuga, la justicia todavía no logró identificarlo

Un hombre robó un auto Volkswagen Up con una niña de 4 años adentro, luego lo abandonó y se dio a la fuga. La menor de edad, que se encontraba durmiendo en el vehículo, no resultó herida durante el hecho. El hecho ocurrió en el barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba y terminó con la recuperación del auto y de la pequeña.

Todo comenzó a las 21 del martes, cuando el padre de la niña detuvo el rodado en la esquina de calle 28 de Julio y Mosconi para entregar mercadería en un negocio familiar. Bajó del vehículo por un momento, dejó la llave puesta y a su hija dormida en el habitáculo trasero.

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Ese instante fue suficiente para que un individuo se subiera al auto y se diera a la fuga. Al regresar, el hombre constató la ausencia del vehículo y se dirigió de inmediato a la base del CAP Distrito 9 para dar aviso a las autoridades, según le indicaron fuentes oficiales a Infobae.

La Policía de Córdoba recuperó el vehículo tras un operativo con cierre de accesos
La Policía de Córdoba recuperó el vehículo tras un operativo con cierre de accesos

La respuesta policial fue veloz. Efectivos de distintas especialidades de la Policía de Córdoba desplegaron un operativo en el sector, con cierre de accesos y pasos colindantes al lugar del hecho.

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Fue el sistema de cámaras de la Policía el que aportó la pista decisiva: las imágenes captaron el vehículo en la intersección de calles Mariano Fragueiro y Mosconi, donde un sujeto descendió a toda velocidad y emprendió la huida a pie por calle Mosconi.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a la pequeña dormida e ilesa dentro del automóvil. Según informó el comisario inspector Diego Scodelaro, jefe del Distrito 7 de la Policía de Córdoba, de inmediato se brindó “contención y asistencia psicológica a los familiares”. El agente confirmó además que el autor habría abandonado el rodado para luego darse a la fuga corriendo.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad Judicial N° 16, que continúa con las actuaciones para identificar al autor del hecho.

Bajó del auto para entregar un paquete y se lo robaron con su hija de 4 años dentro
El comisario Diego Scodelaro aseguró que la Policía brindó contención y asistencia psicológica a la familia de la niña

Detuvieron a tres sospechosos que realizaban salideras bancarias y robos de autos en Córdoba

Tres delincuentes identificados como integrantes de “La Banda de los Tucumanos” fueron detenidos este miércoles en el centro de Córdoba por su presunta participación en robos a vehículos y salideras bancarias. El operativo se concretó tras una investigación policial que rastreó los movimientos de los tres hombres, de 29, 31 y 36 años.

El procedimiento concluyó en la esquina de calle 25 de Mayo y General Alvear, a escasos metros del corazón de la ciudad. Las autoridades mantienen la pesquisa sobre los aprehendidos, todos oriundos de Tucumán, para determinar si el grupo tiene vínculos con otros delitos locales o denuncias previas. A su vez, el Ministerio Público Fiscal analiza si existía una red de soporte logístico externo que facilitara los ilícitos en la zona céntrica.

La banda operaba con un método preciso: seleccionaban a sus víctimas en entidades bancarias, las seguían hasta sus vehículos o taxis y, con punzones y guantes, quebraban los vidrios para apoderarse del dinero retirado. La maniobra sacaba partido de la congestión vehicular del centro para actuar en segundos y escapar con bolsos, mochilas o maletines.

En Córdoba también fueron detenidos tres integrantes de 'La Banda de los Tucumanos', acusados de robo de autos y salideras bancarias (Fuente: ElDoce.tv)
En Córdoba también fueron detenidos tres integrantes de 'La Banda de los Tucumanos', acusados de robo de autos y salideras bancarias (Fuente: ElDoce.tv)

Durante el allanamiento, se secuestró un elemento metálico de nueve centímetros con punta, presuntamente utilizado para fracturar los cristales de los rodados, junto a un par de guantes de tela blancos con aislante azul, según ElDoce.tv. El operativo incluyó también el aseguramiento de un Citroën C4 Lounge, en el que se trasladaban los implicados, y el hallazgo de un envoltorio con brotes de marihuana oculto entre la ropa de uno de los detenidos.

Fuentes policiales señalaron que la articulación entre distintas dependencias y el trabajo integrado resultaron claves para desbaratar a “La Banda de los Tucumanos” y para prevenir futuras salideras por parte de este tipo de organizaciones delictivas.

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