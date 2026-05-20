El golazo de Emiliano Buendía para Aston Villa en la final de la Europa League frente a Friburgo

El Aston Villa comenzó de la mejor manera el duelo ante Friburgo en la final de la Europa League disputada en Estambul. El elenco inglés, que cuenta con Emiliano Dibu Martínez en el arco, se fue al entretiempo 2-0 en ventaja gracias al aporte fundamental de otro argentino: Emiliano Buendía.

El primer tanto llegó a los 41 minutos, cuando Yuri Tielemans capitalizó de volea un centro de Morgan Rogers y adelantó al equipo británico en el marcador. Pero eso no fue todo.

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Antes del descanso, Buendía amplió la ventaja con un potente disparo de zurda al ángulo a los 47 minutos, que dejó sin opciones al arquero Noah Atubolu, quien se estiró, pero poco pudo hacer ante la notable pegada del marplatense que integra la lista de 55 preseleccionados de Argentina de cara al Mundial y sueña con disputar la cita por primera vez a sus 29 años.

El festejo de Emiliano Buendía (REUTERS/Stoyan Nenov)

En el inicio del complemento, Buendía fue clave para el 3-0 favorable para los de Birmingham. El argentino se hamacó sobre la parte izquierda del área del Friburgo y sacó un centro rasante que fue aprovechado por Morgan Rogers, quien se estiró y mandó el balón al fondo del arco a los 57 minutos de juego. Tiempo después, el argentino falló un ocasión clara cuando quedó de cara al gol y quiso picar la pelota, pero le erró en la dirección.

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La historia de Buendía comenzó en Mar del Plata, donde dio sus primeros pasos en el Club Cadetes, A los 11 años viajó a Europa de la mano de Juan Esnaider, su “padrino” futbolístico, quien lo llevó a probarse al Real Madrid.

Su paso por el elenco merengue duró dos años. Cuando pasó a la categoría cadetes, desde el club le comunicaron que no iba a tener muchos minutos y entonces se incorporó a Getafe, donde terminó las divisiones inferiores y también jugó en el Getafe B.

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En 2014, antes de cumplir los 18 años, debutó en el primer equipo de Getafe en un partido de Copa del Rey ante Eibar. Ese mismo año recibió la posibilidad de jugar para España en la Sub 19 y disputó algunos encuentros.

Uno de esos episodios incluyó un cruce con Lionel Messi, según una reconstrucción del diario La Capital . “¿Querés jugar para España o Argentina?”, le preguntó Messi en el entretiempo, y Buendía respondió: “Para Argentina, yo quiero jugar con vos”.

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Ese objetivo se concretó en el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda 2015, cuando fue convocado por Humberto Grondona. Allí vistió la camiseta albiceleste en juveniles antes de iniciar el tramo de su carrera que lo llevaría al fútbol inglés.

Sin demasiado rodaje en Getafe, en 2017 dejó el club y salió cedido primero a Cultural Leonesa, que jugaba en la Segunda División y después a Norwich City, del Championship de Inglaterra. Fue en ese equipo donde mostró una mejor versión y empezó a ser considerado por otros clubes.

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Su paso por Norwich incluyó ascensos y descensos hasta volver a la Premier League. En esa última temporada fue la principal figura del equipo y terminó elegido como el mejor futbolista del torneo con 15 goles y 16 asistencias.

Ese rendimiento llevó a que Aston Villa comprara su pase en 38 millones de euros, una cifra récord para el club en ese entonces. Su rendimiento lo hizo entrar en la consideración de Lionel Scaloni para la selección argentina y tuvo su estreno con la Celeste y Blanca a pricipios de 2022. Ahora, tras algunas ausencias, se encuentra en el radar del estratega de Pujato.

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