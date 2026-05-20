“Tipo con mucha aura”: la foto de Lionel Messi que compartió Antonela Rocuzzo y causó furor en las redes sociales

Antonela Rocuzzo subió una foto de Messi

A menos de un mes para el inicio del Mundial, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo captaron la atención en las redes sociales. La pareja del astro rosarino compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram y una de ellas se destacó en el ambiente futbolístico.

En la quinta foto del posteo en el que Antonela acompañó solo con un emoji de corazón celeste, se lo pudo ver a Messi con una camisa celeste con pequeños estampados blancos y bermudas de jean blanco, disfrutando de un entrenamiento de las juveniles del Inter Miami, en donde juegan sus hijos.

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El ex jugador del Barcelona y París Saint Germain completó el conjunto con lentes de sol negros y apareció descalzo en la imagen. Además, sumó un mate y un termo. La publicación sumó casi 500.000 me gusta y obtuvo miles de comentarios.

“Lionel Messi viendo a sus hijos jugar en la Academia del Inter Miami. Tipo con mucho aura”, escribió la cuenta de X Team Lionel Messi.

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La foto de Messi que compartió Antonela

Antonela, por su parte, en las fotos que subió de ella, combinó un top crop cerrado con un jean celeste claro de tiro alto y sumó anteojos ovalados oscuros, un bolso negro y zapatillas blancas.

El delantero, actual jugador del Inter Miami, se prepara para disputar su sexto Mundial. Tras la pausa de la liga estadounidense, se sumará a la concentración de la selección argentina en Kansas, donde el equipo dirigirá su preparación antes de enfrentar a Argelia el 16 de junio.

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En partidos amistosos previos, el conjunto nacional medirá fuerzas con Honduras e Islandia el 6 y el 9 de junio en Texas y Alabama, respectivamente. Posteriormente, la Albiceleste continuará en el Grupo J frente a Austria en Dallas el 22 de junio y ante Jordania el 27 de junio.

Messi suma 1.154 partidos profesionales, con 910 goles y 413 asistencias distribuidos entre Barcelona (672 tantos y 269 pases-gol en 778 partidos), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198) e Inter Miami (90 y 49 en 103 apariciones).

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El pasado domingo, Messi, junto a Rodrigo De Paul, reaccionó con gestos de desaprobación ante un canto de la hinchada del elenco de Florida durante la victoria por 2-0 sobre Portland Timbers en la MLS, un episodio que tomó dimensión pública horas más tarde cuando se conoció la letra del reclamo y que se produjo en una noche que dejó al equipo como líder de la Conferencia Este y celebró su primer triunfo en el Nu Stadium.

Los gestos de rechazo de Messi y De Paul comenzaron después de escuchar el tradicional “Jugadores” desde el sector de la barra, pese a que Inter Miami ya ganaba con participación decisiva del número 10. El rosarino había aportado un gol y una asistencia en ese encuentro.

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La frase que desató la reacción también apareció después en un video grabado en la playa, donde se ve a simpatizantes de Las Garzas cantar: “Jugadores, respeten a su hinchada y saluden a su gente, que no les piden nada…”

Tras el final del partido, Messi, De Paul y Luis Suárez fueron directamente al vestuario sin saludar al grupo de aficionados que había entonado los reclamos. Por lo pronto, el próximo partido de Inter Miami será el domingo 24 de mayo ante Philadelphia, desde las 20:00 de Argentina, antes del receso por el Mundial.

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