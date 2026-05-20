Seguridad Social en junio de 2026: estas son las fechas de pago, montos y requisitos en Estados Unidos

La Seguridad Social de Estados Unidos impacta a más de 70 millones de jubilados y beneficiarios de SSI en junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado el cronograma oficial de pagos de la Seguridad Social para junio de 2026, que impactará a más de 70 millones de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de ingresos suplementarios. Las fechas y montos han sido detallados por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), entidad responsable de la administración de estos beneficios en todo el territorio nacional. La información, difundida por Newsweek y verificada con fuentes oficiales, adquiere relevancia porque estos fondos constituyen el principal sustento para una parte significativa de la población adulta mayor y sectores vulnerables.

Según la Administración del Seguro Social, los pagos se distribuirán en cinco fechas distintas, dependiendo del tipo de beneficio y de la fecha de nacimiento del beneficiario. El calendario, publicado en el sitio oficial de la SSA, responde a la necesidad de organizar la entrega de fondos y evitar sobrecargas en los sistemas bancarios nacionales. Como cada año, la entidad aplicará el esquema escalonado, que permite la transferencia ordenada de recursos y la reducción de demoras en la acreditación.

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El sistema de pagos diferenciados se implementó para hacer frente a la magnitud del programa y al volumen de operaciones mensuales, que supera el billón de dólares anuales en transferencias, según la SSA. Este mecanismo, establecido por la legislación federal, busca garantizar la llegada puntual de los fondos a quienes dependen de la Seguridad Social como principal fuente de ingresos.

¿Cuáles son las fechas exactas de pago de la Seguridad Social en junio de 2026?

La Administración del Seguro Social ha confirmado las siguientes fechas para el pago de los beneficios correspondientes a junio de 2026:

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Lunes 1 de junio: pago de Supplemental Security Income (SSI) .

Miércoles 3 de junio: pago para personas que reciben SSI y para quienes comenzaron a cobrar beneficios de jubilación, cónyuge o sobreviviente antes de mayo de 1997.

Miércoles 10 de junio: pago para beneficiarios cuyo cumpleaños está entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 17 de junio: pago para quienes cumplen años entre el 11 y el 20.

Miércoles 24 de junio: pago para quienes cumplen entre el 21 y el 31.

La SSA explicó que “el calendario se diseña para distribuir la carga operativa y asegurar que todos los beneficiarios reciban sus fondos en tiempo y forma”. El sistema de pagos escalonados permite evitar congestiones y retrasos en los depósitos, especialmente durante los días de mayor volumen de operaciones bancarias.

El cronograma de pagos de la SSA para junio de 2026 establece cinco fechas de cobro según el tipo de beneficio y fecha de nacimiento. (ARCHIVO)

¿Quiénes reciben los pagos y cómo se determina la fecha de cada beneficiario?

El día de cobro de la Seguridad Social depende de dos factores principales: la categoría del beneficiario y la fecha en que comenzó a recibir los pagos. Las personas que reciben la Supplemental Security Income (SSI), un beneficio destinado a mayores, ciegos o personas con discapacidad y bajos ingresos, cobran el primer día hábil del mes. Aquellos que reciben tanto SSI como Seguridad Social, o que accedieron a los beneficios antes de mayo de 1997, reciben el pago el primer miércoles del mes.

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Para los beneficiarios que comenzaron a recibir pagos después de esa fecha, la fecha se determina según el día de nacimiento, agrupando los depósitos en tres miércoles consecutivos. De acuerdo con la SSA, este método optimiza la administración de los recursos y reduce el margen de error en la acreditación de fondos.

¿Cuánto se cobra en promedio y cuál es el monto máximo de los pagos?

El monto mensual de la Seguridad Social varía según el historial laboral del beneficiario, sus ingresos a lo largo de la vida y la edad al momento de solicitar el pago. De acuerdo con la SSA, el pago promedio para jubilados en 2026 es de 2.024,77 dólares mensuales. Para quienes han cotizado al máximo imponible y reclaman el beneficio a la edad plena de jubilación, el pago puede alcanzar 4.152 dólares por mes.

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Si el beneficiario decide jubilarse a los 62 años, el monto baja a 2.969 dólares mensuales. Quienes postergan el retiro hasta los 70 años pueden llegar a percibir hasta 5.181 dólares por mes. Estos datos son revisados cada año y representan el flujo de fondos más relevante para la población adulta mayor del país.

Para quienes acceden a la SSI, el máximo federal establecido para 2026 es de 994 dólares mensuales para un individuo y 1.491 dólares para parejas elegibles, según la tabla oficial publicada por la SSA.

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La Administración del Seguro Social adopta un esquema de pagos escalonados para evitar retrasos y congestión en los sistemas bancarios nacionales. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

¿Cómo se ajustan los pagos de la Seguridad Social frente a la inflación?

La Seguridad Social y la SSI están sujetas a un ajuste anual por costo de vida, denominado Cost of Living Adjustment (COLA). El ajuste para 2026 fue del 2,8%, de acuerdo con la SSA. El organismo anunciará el porcentaje correspondiente a 2027 en octubre, luego de analizar la evolución de la inflación.

Proyecciones independientes, como las de la Senior Citizens League (TSCL), estiman que el incremento para 2027 podría ubicarse entre 3,9% y 4,2%, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina (CPI-W). El COLA busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los cambios en el costo de la vida.

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¿Qué sucede si el pago no llega en la fecha prevista?

La SSA recomienda a los beneficiarios que, si el depósito no aparece en la cuenta bancaria en la fecha indicada, aguarden al menos tres días hábiles antes de presentar un reclamo. Las entidades financieras pueden demorar la acreditación, especialmente en fechas cercanas a feriados o fines de semana.

En caso de persistir la demora, los usuarios pueden contactar a la SSA a través de sus canales oficiales o acudir a una oficina local. La entidad recuerda que “la mayoría de los pagos se realiza mediante depósito directo, lo que reduce el riesgo de extravíos o demoras en la recepción”.

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El pago promedio de la Seguridad Social en 2026 será de 2.024,77 dólares mensuales para jubilados y puede alcanzar hasta 5.181 dólares según la edad de retiro. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a los beneficios de la Seguridad Social?

Para acceder a la Seguridad Social en calidad de jubilado, el trabajador necesita haber acumulado al menos 40 créditos a lo largo de su vida laboral, con un máximo de cuatro créditos por año trabajado. Esto equivale a unos diez años de empleo formal, según la SSA.

El monto exacto del beneficio depende de la edad en que se solicita y del historial de aportes. La SSA permite realizar simulaciones en línea para que cada trabajador estime el monto que podría recibir en función de los datos aportados. Para la SSI, los requisitos son de carácter económico y social, y el monto se ajusta según los ingresos y los recursos disponibles del solicitante.

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¿Cómo se distribuyen los pagos para quienes reciben más de un beneficio?

Existen beneficiarios que acceden simultáneamente a la Seguridad Social y a la SSI. En estos casos, la SSA realiza los pagos en fechas diferenciadas: el SSI el primer día hábil del mes y la Seguridad Social en la fecha correspondiente al grupo de pago. La SSA aclara que “los pagos se calculan para evitar superposiciones y garantizar que cada persona reciba el total que le corresponde según su situación particular”.

El ajuste anual por costo de vida (COLA) elevó los pagos del Seguro Social un 2,8% en 2026, anticipándose un posible incremento superior para 2027. (REUTERS/Luisa González)

¿Qué impacto tiene el calendario de pagos en la economía personal de los beneficiarios?

Las fechas de cobro permiten a los beneficiarios planificar mejor sus gastos mensuales, asegurando la cobertura de necesidades como vivienda, alimentación, salud y servicios. El pago puntual es fundamental para evitar atrasos o recargos por demora en servicios esenciales. Según la SSA, “el pago mensual de la Seguridad Social constituye la principal fuente de ingresos para la mayoría de los jubilados en el país”.

¿Qué se puede esperar en los próximos meses respecto a la Seguridad Social?

De acuerdo con la SSA, el calendario de pagos escalonado se mantendrá vigente, y cualquier modificación será comunicada con antelación a través de los canales oficiales. El anuncio del nuevo ajuste por costo de vida se realizará en octubre de 2026, una vez que se disponga de los datos definitivos de inflación.

La entidad continuará monitoreando el impacto de la inflación y los cambios económicos, y ajustará los beneficios conforme a la legislación vigente. El objetivo institucional es “garantizar la seguridad económica y la estabilidad de los beneficiarios en el largo plazo”.