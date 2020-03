En estos días terribles, en los Estados Unidos, la principal potencia del planeta, hay una debate violento sobre la capacidad de liderazgo de Donald Trump. Como se sabe, Trump subestimó el crecimiento de la pandemia semana tras semana, transmitió información falsa, acusó a los medios de comunicación y a la oposición de exagerar los riesgos para debilitarlo y decidió no escuchar a los expertos. “America necesita un líder: pero tiene un patán”, escribió, por ejemplo, Charles Blow en una columna de tapa del The New York Times.