La actriz relegó su carrera por su relación con el delantero y no formará aprte de las nuevas temporadas del un éxito que protagonizó (Video: DDM-América TV)

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La carrera de la China Suárez quedó en pausa desde que inició su relación con Mauro Icardi, y ahora trascendió que se perdió el protagonismo en las nuevas temporadas de En el Barro, la serie de Sebastián Ortega que actualmente se graba en simultáneo para sus temporadas tres y cuatro. El tema fue abordado en el programa DDM (América TV), donde el periodista Guido Záffora reveló los detalles de lo que habría sido un papel central para la actriz.

Záffora recordó que, antes de su vínculo con el delantero, Suárez protagonizó dos series que calificó como grandes éxitos: La hija del fuego y la segunda temporada de En el Barro. “Para mí la China ahí estaba muy bien, era la protagonista, estaba muy bien”, sostuvo. En esa segunda entrega de En el Barro, la actriz interpretó a una prostituta VIP que era la protegida de un personaje encarnado por Verónica Llinás, la capanga de la cárcel. “La China acá, revelación, estuvo espectacular, muy querida por sus compañeras”, agregó.

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Un dato que el periodista subrayó es que ese rodaje ocurrió en pleno Wanda Gate. “Ella graba en el medio de esa situación, sin confirmar su vínculo con Icardi”, precisó Záffora. Al final de la segunda temporada, el personaje de Suárez se fuga de la cárcel junto a su pareja en la ficción, lo que dejaba abierta la puerta para su regreso en las entregas siguientes.

Suárez hizo el rol de Nicole, una prostituta VIP (Instagram)

Cuando los productores de Underground le ofrecieron sumarse a las nuevas temporadas, la respuesta de la actriz fue que “no sabía a dónde iba a estar y cómo iba a ser su vida a partir del 2026”. Záffora vinculó esa incertidumbre directamente con su relación con Icardi y con los dichos públicos del futbolista sobre las escenas de contenido sexual que protagonizó su pareja.

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En ese punto, el conductor Martín Candalaft rescató un fragmento del programa Otro Día Perdido, emitido por El Trece y conducido por Mario Pergolini, donde Icardi fue explícito al respecto. “Esas cosas no me gustan. Y se lo dejé claro el primer día”, dijo el futbolista al ser consultado por las escenas subidas de tono de En el Barro. Y agregó: “Ya desde ese día le dejé en claro que ahí estábamos recién empezando. Fue al principio y le dije: ‘A mí esto no me gusta’”. El propio Icardi reconoció ser celoso y admitió que no tuvo opción de ver los primeros capítulos porque la relación ya estaba en marcha cuando se emitieron.

Desde el panel de DDM, el periodista Franco Torchia apuntó contra esa postura: “¿Desde qué era geológica habla este sujeto al que una escena de ficción le genera celos? Estamos efectivamente ante un ejemplar de un machismo recalcitrante”. Záffora también describió una escena de la segunda temporada —protagonizada por Llinás y Suárez— que calificó de “gravísima” y de “alto” impacto, y que, en el contexto de los dichos de Icardi, cobró una nueva dimensión.

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Con ese antecedente, Záffora explicó la dinámica de las nuevas temporadas: la tercera cuenta con Lorena Vega como capanga, pero la actriz no cerró contrato para la cuarta por una diferencia económica. Ese hueco podría haber sido ocupado por Suárez, que según el periodista había recibido la propuesta. Sin embargo, la participación finalmente acordada se redujo a un solo capítulo en la temporada tres, bajo el formato de un flashback. “Fue reducida a una participación de sindicato de extra, prácticamente”, graficó Trochia.

El elenco que encabezará las nuevas entregas incluye a María Becerra y Nicki Nicole como protagonistas, además del regreso de Juana Molina —presente en la primera temporada— y de Caro Ramírez, conocida por La reina del flow. Para Záffora, la conclusión es clara: “Perderse un protagónico porque está en pareja con una persona a la que no le gustan las escenas de sexo”.

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