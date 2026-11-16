Opinión

La UBA, entre los organismos más transparentes del Estado

El Índice de Transparencia del propio Gobierno nacional la ubica con 92,3 puntos sobre 100, muy por encima del promedio y de varios ministerios

La Agencia de Acceso a la Información Pública elabora el Índice de Transparencia para evaluar el cumplimiento de la Ley 27.275 en el Estado. (REUTERS/Francisco Loureiro)
La Agencia de Acceso a la Información Pública elabora el Índice de Transparencia para evaluar el cumplimiento de la Ley 27.275 en el Estado. (REUTERS/Francisco Loureiro)
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Hay un modo muy simple de saber si un organismo público es transparente: medirlo. Y hay un indicador oficial, creado por el propio Gobierno nacional. Se llama Índice de Transparencia del Sector Público Nacional, lo elabora la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y fue aprobado por la Resolución 77/2024. Sus resultados del primer semestre de 2026 dicen algo que contradice el relato oficial: la Universidad de Buenos Aires es uno de los organismos más transparentes del Estado.

El índice mide cómo cumplen los organismos con el artículo 32 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que obliga a publicar información en sus sitios web “de una manera clara, estructurada y entendible”. Evalúa 20 dimensiones: 13 de transparencia activa, la que la ley exige, y 7 de transparencia proactiva, la que los organismos comparten voluntariamente sobre los resultados de su gestión. En cada una se revisan tres aspectos: si la información está completa, si está actualizada y si es fácil de encontrar y descargar en formatos reutilizables. El puntaje final, de 0 a 100, pondera 90% la activa y 10% la proactiva. En el último semestre se relevaron 189 organismos.

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El promedio del sector público nacional fue de 67,7 puntos. La UBA obtuvo 92,3. Eso significa 24,6 puntos por encima del promedio, un 36% más. Pero la comparación más reveladora es con quienes más cerca están del poder.

Entre los organismos que el propio informe ubica por debajo del promedio figuran YPF S.A., con 24,3 puntos (la UBA lo multiplica por casi cuatro); Dirección Nacional de Migraciones, con 42,4; Aerolíneas Argentinas, con 45,1; Dirección Nacional de Vialidad, con 62,2; Banco Central de la República Argentina, con 62,5; y el que más sorprende es justamente el indicador del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con 65,5. Todos quedan por debajo del promedio, y muy lejos de la universidad.

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La distancia también aparece frente a organismos que sí superan el promedio pero no alcanzan a la UBA. El Ministerio de Justicia tiene 86,7; el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 85,4; Educ.ar, 80,2; el Ministerio de Relaciones Exteriores, 73,9; la Jefatura de Gabinete de Ministros, 79,6; y la Secretaría General de la Presidencia, 86,6. Es decir que la universidad pública más grande del país supera en transparencia a la Jefatura de Gabinete, a Cancillería y nada menos que a la Secretaría General de la Presidencia.

Hay otro dato que conviene observar. Entre las universidades nacionales, el informe señala una mejora de 37,1 puntos (+100%) entre el primer semestre de 2024 y el primero de 2026. Eso implica que el promedio de las universidades pasó de 37,1 a 74,2 puntos. La UBA, con 92,3, supera ese promedio en más de 18 puntos. Dicho de otro modo: la universidad no solo integra un conjunto que mejora, sino que se ubica claramente por encima de él.

Importa decir qué mide y qué no mide el índice. Mide si un organismo publica la información que la ley exige y si lo hace de forma completa, actualizada y accesible. No pretende evaluar la calidad de la gestión ni reemplaza otros controles. Pero esa es justamente la dimensión de la transparencia en la que se ha puesto la sospecha: la de si se muestran o se ocultan los datos. Y en ese terreno, quien responde no es la universidad sino la propia AAIP, un organismo del Poder Ejecutivo nacional, con una metodología oficial, aplicada en forma semestral y con resultados descargables en formato abierto.

Un relato que sostiene que una institución es opaca debería poder exhibir pruebas. Aquí las pruebas dicen lo contrario. Con 92,3 puntos sobre 100, la UBA no está en el pelotón de los organismos que el índice marca como rezagados, sino en el de los que mejor cumplen. Mientras tanto, entre los que sí figuran por debajo del promedio hay organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo, como Migraciones, Vialidad y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La UBA no es la única universidad nacional que obtiene buenos resultados. Entre muchas otras muy bien posicionadas, la Universidad Nacional de Córdoba alcanza el valor máximo de transparencia con 100 puntos y la Universidad Nacional de La Plata un indicador de 96,5 sobre 100.

Esto no significa que no haya nada que mejorar, y la transparencia es una tarea que no termina. Pero un debate público serio necesita partir de los datos disponibles. Los de este índice son claros: si se trata de rendir cuentas y mostrar información a la ciudadanía, la UBA no es parte del problema. Es, por el contrario, uno de los mejores ejemplos del Estado argentino.

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