Parte de las cápsulas secuestradas a la imputada en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de Salta (PSA)

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Una mujer de 23 años fue detenida en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, en Salta, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Ezeiza con más de un kilo de cocaína distribuido en 103 cápsulas: algunas las había ingerido y otras las llevaba ocultas en su ropa interior.

Según informó el sitio Fiscales.gob.ar, el procedimiento ocurrió el sábado 14 de noviembre, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advirtió que la pasajera se mostraba nerviosa mientras esperaba para embarcar en un vuelo nocturno de la empresa JetSmart.

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La joven, de nacionalidad boliviana, llevaba una mochila y llamó la atención de los agentes por su comportamiento. Al ser consultada, manifestó que tenía miedo de pasar por el escáner corporal y que se encontraba enferma, con dolores estomacales.

Ante las preguntas de los efectivos, reconoció que llevaba cápsulas de cocaína escondidas en su corpiño. La situación motivó una requisa, autorizada por la Justicia, durante la cual se confirmó la presencia de los envoltorios.

La mujer fue trasladada al hospital Papa Francisco, donde recibió asistencia

Sin embargo, el hallazgo no terminó allí. Aunque inicialmente aseguró que no transportaba más estupefacientes, después admitió que también había ingerido otras cápsulas.

Frente a esa declaración, los agentes activaron el protocolo sanitario correspondiente para que pudiera expulsar la droga. El procedimiento se desarrolló tanto en el aeropuerto como en el hospital Papa Francisco, al que fue trasladada para recibir asistencia.

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De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, en total, se secuestraron 103 cápsulas con 1,189 kilos de cocaína.

Durante el operativo también se incautaron el teléfono celular de la sospechosa, una cédula de identidad chilena a su nombre y un pasaje de ómnibus correspondiente al trayecto entre Santa Cruz de la Sierra y Yacuiba, ambas localidades de Bolivia.

La fiscal federal subrogante Paula Gallo durante la audiencia de formalización ante el juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy (Foto/Sebastián Rodríguez/MPF)

Había ingresado a la Argentina horas antes

La investigación permitió reconstruir parte del recorrido que había realizado la mujer antes de llegar al aeropuerto salteño.

De acuerdo con la presentación realizada por la fiscal federal subrogante Paula Gallo, del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, la sospechosa había ingresado a la Argentina durante la mañana del mismo sábado por el paso fronterizo habilitado en Salvador Mazza, en el límite con Bolivia.

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Desde allí, tomó un colectivo hasta la ciudad de Salta, donde tenía previsto abordar por la noche el vuelo hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La secuencia de traslados y la cantidad de droga secuestrada forman parte de los elementos que analiza la Justicia para determinar las circunstancias del transporte de los estupefacientes.

En ese contexto, la fiscal Gallo formalizó la imputación contra la joven por el delito de transporte de estupefacientes y solicitó autorización para realizar peritajes sobre la droga y los demás elementos incautados.

También pidió que permaneciera detenida preventivamente. Para fundamentar el requerimiento, sostuvo que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Entre los argumentos, señaló que la imputada carecía de arraigo en el país, ya que había manifestado que provenía de Bolivia y que no tenía familiares en la Argentina.

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Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia a la gravedad del hecho y a la logística utilizada para trasladar la cocaína, aspectos que todavía son materia de investigación.

Durante la audiencia de formalización, celebrada el martes 17 de noviembre, la acusada se abstuvo de declarar y su defensa no formuló objeciones a los planteos de la Fiscalía.

Finalmente, el juez federal de Garantías Nº 2 de Salta, Diego Anzorreguy, declaró legal la detención, tuvo por formalizada la investigación penal y dictó la prisión preventiva de la mujer.

La causa continúa abierta mientras se llevan adelante las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del traslado de la droga.