Personal de salud de hospitales marchó por mejores sueldos.

Guardar

Los médicos residentes de hospitales públicos nacionales, porteños y bonaerenses realizaron este miércoles 18 de noviembre un paro con movilización que pasó por el Obelisco y confluyó con los jubilados que se manifiestan cada semana. Exigieron una recomposición salarial, más recursos para salud y mejores condiciones laborales, al sostener que los ingresos actuales no cubren sus necesidades básicas.

La concentración comenzó a las 10:30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la intersección de avenida Callao y Bartolomé Mitre. Desde ese punto, la columna avanzó hacia el Obelisco, donde se integró a la protesta habitual de los trabajadores retirados.

PUBLICIDAD

La marcha continuó luego hacia el Ministerio de Salud de la Nación, en avenida 9 de Julio 1925, y terminó en Plaza de Mayo, frente a la sede del Ministerio de Salud porteño, ubicada en Bolívar 1. La convocatoria reunió a profesionales que llevan semanas de asambleas y medidas de fuerza en distintos centros sanitarios.

Los trabajadores vincularon la discusión por los haberes con el funcionamiento de los hospitales públicos. Plantearon que el ajuste presupuestario afecta sus tareas cotidianas y repercute sobre la atención que reciben pacientes en hospitales y centros de salud.

La protesta coincidió con el habitual reclamo de los jubilados en el Congreso. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

La jornada incluyó a residentes dependientes de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. La movilización buscó sumar también a otros integrantes de los equipos sanitarios, estudiantes, pacientes y vecinos, de acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores.

PUBLICIDAD

La presencia conjunta con los jubilados respondió a una coincidencia de reclamos sobre el acceso a la salud pública. Los residentes consideraron que sus condiciones de trabajo están relacionadas con el derecho de la población a recibir atención en el sistema estatal.

Los profesionales porteños, además, desarrollaron la protesta en el marco de una huelga de 48 horas que había comenzado el martes 17 de noviembre. La Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires ubicó esa medida en la novena semana de su plan de lucha dentro de los hospitales públicos de la jurisdicción.

Durante la primera jornada del paro en la Ciudad, los manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Hacienda porteño, en el Palacio Lezama de avenida Martín García 344. Allí fueron recibidos, aunque les indicaron que esa dependencia no era la encargada de atender sus demandas.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de residentes en movilización por los presupuestos en Salud (Foto: Silvana Safenreiter)

El reclamo incluyó un pedido de actualización de los ingresos y cambios en las condiciones de quienes realizan su formación profesional en establecimientos públicos. Los residentes sostuvieron que el deterioro salarial se combina con una reducción de recursos destinados al sistema sanitario.

También cuestionaron lo que definieron como políticas de vaciamiento, ajuste y fragmentación de la salud pública. Entre sus demandas figuró un incremento inmediato del presupuesto para el área y la defensa de los hospitales estatales.

La convocatoria incorporó el rechazo a modificaciones en la Ley Nacional de Salud Mental. Para la Asamblea de Residentes y Concurrentes, el conflicto no se limita a los salarios, sino que alcanza a la organización del sistema en el que desempeñan sus tareas.

PUBLICIDAD

La atención en hospitales nacionales como el Posadas y el Bonaparte estaría garantizada durante la medida de fuerza, indicaron fuentes consultadas por Infobae. Esa situación coexistió con la movilización de residentes de diferentes jurisdicciones por el centro porteño.

La respuesta del Ministerio de Salud porteño

El Ministerio de Salud de la Ciudad cuestionó la legitimidad de la medida convocada por los profesionales autoconvocados. En una comunicación dirigida a la Asamblea, la cartera sostuvo que no mantiene “conflicto gremial alguno con ninguna de las Asociaciones Gremiales con representatividad suficiente”, dentro del marco legal y convencional del subsistema público porteño.

La columna de manifestantes partió desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, pasó por el Obelisco y finalizó en Plaza de Mayo.

La dependencia añadió que “carece de toda legitimidad cualquier medida de fuerza convocada por un grupo de Profesionales sin entidad para convocar y/o comunicar las mismas”. La postura oficial no modificó la convocatoria para la movilización del miércoles.

PUBLICIDAD

El ministerio advirtió además que quienes participaran de la protesta serían “responsables personalmente de las consecuencias de sus actos” y señaló que se reserva los derechos legales correspondientes. La posición fue difundida en un comunicado enviado a la Asamblea de Residentes y Concurrentes, según consignó NA.