La brasileña Gabi Morais fue detenida en una investigación por lavado de dinero del narcotráfico (Instagram)

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Gabi Morais, exjugadora de la selección brasileña de fútbol femenino, fue detenida este martes en el marco de la Operación Liquidación, un operativo de la Policía Civil de Ceará contra una estructura de narcotráfico y lavado de dinero vinculada al Comando Vermelho (CV), una de las principales facciones criminales de Brasil.

El procedimiento incluyó el cumplimiento de 28 mandatos de prisión y estuvo coordinado por el Departamento de Represión al Lavado de Dinero (DRLD) y el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), con apoyo técnico del Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (LAB-LD).

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La investigación policial, cuyos detalles fueron divulgados por el Diário do Nordeste, sostiene que Morais tenía un papel central y estratégico en el lavado de activos y en el tráfico de drogas para la organización. Según fuentes policiales citadas por ese medio, la exfutbolista negociaba el tráfico de drogas en el barrio Lagamar, en Fortaleza, mientras su hermano, identificado como João Paulo Carneiro de Morais y conocido como “JP Lagamar”, se encargaba de la distribución hacia otros barrios.

El padre de ambos, João Bosco da Rocha, apodado “João Presinha”, cumplía la función de establecer contacto con otros estados del país, aunque no fue detenido en este operativo.

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Gabi Morais fue detenida bajo una operación de la Policía de Ceará (Instagram)

Uno de los mecanismos señalados por los investigadores para el presunto lavado de dinero fue un bar llamado Adega Revoada GM, ubicado en el propio barrio Lagamar, donde Morais organizaba fiestas con una frecuencia casi quincenal. Esos eventos incluían equipos de sonido, bandas y DJs, y se extendían hasta la mañana siguiente: en uno de los registros publicados en redes sociales, el reloj marcaba las 5.32 horas.

El uso de equipos de sonido en esas fiestas le generó a Morais una causa judicial ante el Tribunal de Justicia de Ceará (TJCE) por crimen ambiental. El 17 de agosto de este año, la jugadora debió pagar una multa de 6.484 reales a una institución de interés ambiental, algo más de 1.100 dólares.

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El historial familiar incluye antecedentes previos: João Bosco da Rocha ya había sido señalado por la Policía Civil como uno de los principales jefes del tráfico de drogas en la comunidad de Lagamar. En enero de 2014, a los 48 años, fue detenido durante una operación del Departamento de Narcóticos (Denarc), tras dos meses de investigación, cuando era considerado el principal narcotraficante de la región. Según esa pesquisa anterior, comandaba una banda armada sospechada de cometer homicidios en Lagamar y en barrios cercanos como Aerolândia y Tancredo Neves, con el objetivo de ejecutar a traficantes rivales y a usuarios con deudas acumuladas con la organización.

En esa misma operación de 2014, la Policía Civil investigó también la participación de otros familiares del grupo: seis hombres fueron detenidos, entre ellos un yerno del sospechoso. Los investigadores señalaron además que el padre y los hijos circulaban acompañados por hombres armados, y que una tienda de ropa administrada por una de las hijas de João Bosco fue mencionada como posible instrumento para movilizar fondos de origen ilícito. Esa línea de investigación incluía sospechas adicionales de corrupción policial vinculada al lavado de dinero del narcotráfico.

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Morais, de 32 años y oriunda de Ceará, publicó en junio un video en el que aparecía entrenando. La jugadora había pasado por el Internacional de Porto Alegre hasta febrero de esta temporada, cuando su contrato fue rescindido de común acuerdo con el club.

Antes de su paso por el Internacional, Morais integró el plantel del Corinthians, equipo con el que ganó el bicampeonato brasileño, la Supercopa de Brasil y la Copa Libertadores. Su trayectoria incluye además pasos por la selección Sub-20 de Brasil y la selección absoluta, con la que disputó cuatro partidos. Entre los registros de esa etapa figura una fotografía de un entrenamiento junto a Marta, en 2019, durante su participación con el combinado nacional.

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