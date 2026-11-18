Cuba registró una mortalidad por suicidio con una tasa de 11.2 muertes por cada 100,000 habitantes en 2023. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuba ocupa el tercer lugar regional en mortalidad por suicidio, con una tasa de 11.2 muertes por cada 100,000 habitantes en 2023, según el Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con 14ymedio, el registro supera el promedio de América Latina y el Caribe, de 7.1, y coloca a la Isla entre los cuatro países de la región por encima de la media de 9.7 de los miembros de la OCDE.

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El 3.72% de la población cubana padecía trastornos depresivos en 2023, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud publicadas en 2026 por la revista científica británica The Lancet. El indicador forma parte del estudio Carga Mundial de Morbilidad sobre salud mental.

Guyana registró la tasa más alta entre los 25 países evaluados, con 25.9 muertes por cada 100,000 habitantes, seguida por Uruguay, con 21.2. Paraguay ocupó el cuarto lugar, con 10.1, según informó 14ymedio a partir de los datos regionales.

Cuba había figurado en el quinto puesto en la edición previa de la medición, publicada en 2023 con estadísticas de 2019. Entonces, la tasa rondaba las 10 muertes por cada 100,000 habitantes y el país estaba por detrás de Guyana, Surinam, Uruguay y Haití, dentro de un grupo de 31 naciones.

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La mortalidad por suicidio entre los hombres cubanos superó en un 374% a la de las mujeres según estimaciones de la OMS./ (14ymedio)

La serie regional comenzó en 2020 y se publica cada tres años. La OCDE advierte que el registro de las muertes por suicidio es complejo, ya que intervienen la definición de las causas de fallecimiento, los certificados de defunción y el estigma social asociado a estos casos.

Las diferencias entre los sistemas nacionales de registro también condicionan la comparación de las cifras. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan la tasa cubana de 2023 en 14.6 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, por encima del cálculo de la OCDE.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) consignó otra medición para 2024: una tasa de mortalidad por suicidio ajustada por edad de 9.4 por cada 100,000 habitantes. El dato fue incluido en un estudio sobre las consecuencias sanitarias de la crisis energética y el huracán Melissa en Cuba.

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Los mayores de 60 años, el grupo con la tasa más alta

Las personas mayores de 60 años concentraron la mortalidad más elevada del continente en 2023: Cuba encabezó la clasificación de 38 países y territorios de las Américas con una tasa de 52.18 por 100,000 habitantes de ese grupo etario. Surinam quedó detrás con 48.91 y Guyana con 39.51, según otro estudio difundido por la OPS en octubre.

La brecha por sexo también fue pronunciada. La OMS estimó 18.0 muertes por cada 100,000 hombres y 3.8 entre las mujeres, lo que dejó la mortalidad masculina 374% por encima de la femenina, una diferencia cercana a cinco veces.

La población cubana mayor de 60 años registró la tasa de suicidios más alta de América con 52.18 fallecimientos por cada 100,000 habitantes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros nacionales del Ministerio de Salud Pública reflejaron 1,526 muertes por lesiones autoinfligidas en el Anuario Estadístico de Salud 2025, frente a 1,630 el año anterior. La tasa bruta descendió de 16.5 a 15.9 por cada 100,000 habitantes, mientras que la ajustada por edad pasó de 9.4 a 9.2.

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El Toque documentó 31 suicidios entre las 89 muertes de reclutas registradas durante el Servicio Militar Activo desde 2017 hasta 2026. Seis de los fallecidos eran menores de edad y, en al menos nueve casos clasificados como suicidios, las familias cuestionaron la versión oficial.

Las denuncias sobre la salud mental en las prisiones incluyeron 115 muertes bajo custodia estatal entre febrero de 2024 y junio de 2026, documentadas por Cubalex. La organización identificó casos atribuidos oficialmente a suicidio y antecedentes de “depresión desatendida” e intentos previos sin seguimiento médico.

La depresión por encima de los promedios regionales

Cuba, Chile y Trinidad y Tobago fueron los tres países latinoamericanos y caribeños con mayor prevalencia estimada de depresión o síntomas depresivos en 2024. Los tres superaron los 4,200 casos por cada 100,000 habitantes, frente a una media regional de 3,753 y un promedio de 4,130 entre los miembros de la OCDE.

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Cuba figuró entre los países con mayor prevalencia de depresión en la región al superar los 4,200 casos por cada 100,000 habitantes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esas proyecciones, la organización utilizó cálculos del IHME basados en encuestas de salud realizadas hasta 2015 y estudios científicos con información recopilada hasta 2022. Esa metodología permitió estimar la situación de salud mental regional para 2024.

Los trastornos de ansiedad también aumentaron en América Latina y el Caribe: la prevalencia pasó de 6,632.7 casos por cada 100,000 habitantes en 2021 a 7,173.7 por 100,000 en 2024. Brasil presentó la cifra más elevada y Panamá la menor.

Entre las recomendaciones recogidas por la OCDE figuran aumentar la inversión en servicios comunitarios de salud mental y promover la colaboración entre instituciones públicas, universidades y organizaciones no gubernamentales. El organismo también plantea reforzar la prevención del suicidio y mejorar la recopilación de datos para impulsar “políticas basadas en pruebas”.

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En Cuba, 104 (Línea Nacional de Apoyo Psicológico de Emergencia): Atención gratuita y confidencial las 24 horas, gestionada por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), y también número de emergencia médica y 106: Policía, para asistencia inmediata en situaciones de emergencia.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

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En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.