La verdad es que no se propone ningún cambio dogmático, puesto que el celibato no es un artículo de fe y lo prueba el hecho de que el primer papa fue un hombre casado, sino de estudiar la posibilidad de otorgar a las conferencias episcopales facultades para proporcionar soluciones adecuadas a su propio entorno. Fue un tema del cual se ha venido hablando en la Iglesia (aunque no de una manera oficial) ya desde el Concilio Vaticano II y el mismo Papa Francisco ha sugerido estudiar esa misma posibilidad, amén de algunos obispos de la región también lo han pedido.