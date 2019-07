Pero de nuevo, si la cantidad de moneda no aumenta y la demanda es constante, si sube el precio de un insumo la empresa puede no subir los precios y perder rentabilidad o bien subir el precio y vender menos cantidad o subir el precio, seguir vendiendo la misma cantidad. Pero si la cantidad de moneda en el mercado es constante, algún otro bien será menos demandado y su precio tenderá a bajar. Es una imposibilidad física que todos los bienes y servicios suban al mismo tiempo si no hay aumento en la cantidad de moneda en el mercado o no disminuye la demanda de moneda.