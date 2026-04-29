Crimen y Justicia

Borracho y drogado, un policía de Chaco baleó a un compañero dentro de una comisaría

Pese a que los motivos del ataque se encuentran bajo investigación, las autoridades sospechan de la existencia de un conflicto interno entre ambos

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El oficial acusado de balear a su compañero fue pasado a disponibilidad (Gentileza: Diario Chaco)
El oficial acusado de balear a su compañero fue pasado a disponibilidad (Gentileza: Diario Chaco)

Este martes a la madrugada, un insólito ataque ocurrió en la comisaría de Colonias Unidas, en la provincia de Chaco. Todo se desató cuando un oficial abrió fuego y comenzó a disparar contra el sector de guardia. Como resultado, otro agente resultó herido y tuvo que ser internado.

La secuencia comenzó cerca de las 04:30 horas, cuando el acusado efectuó al menos ocho disparos. Uno de ellos terminó por impactar en el brazo de la víctima. El oficial que disparaba fue detenido de inmediato. Pese a que los motivos del ataque se encuentran bajo investigación, sospechan de un presunto conflicto interno entre ambos.

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El caso se encuentra en manos de la ayudante fiscal N° 2 de General San Martín, Valeria Verón, quien ordenó que el Gabinete Científico realizara pericias en la zona de los hechos. Según indicaron fuentes oficiales, se incautó el arma reglamentaria Bersa de calibre 9 mm, varias vainas servidas, cartuchos y el celular del oficial señalado.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, entre las medidas impartidas, se ordenó que el acusado sea sometido a exámenes toxicológicos. Horas más tarde, el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, confirmó que el detenido había dado positivo tanto en las pruebas para detectar estupefacientes como en las de alcohol.

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Por este motivo, el Órgano de Control Institucional, dependiente del Ministerio de Seguridad, abrió un sumario interno para determinar cuáles serían las responsabilidades del acusado. Asimismo, dictaminaron su apartamiento de la fuerza y sus haberes quedarán retenidos.

El agente baleado tuvo que ser trasladado hacia la capital debido a la gravedad de sus lesiones
El agente baleado tuvo que ser trasladado hacia la capital debido a la gravedad de sus lesiones

Respecto al estado de salud de la víctima, las autoridades informaron que había sido trasladado hacia el centro médico local para que reciba una primera atención, pero, finalmente, fue derivado al Hospital Félix A. Pertile de General San Martín. Allí, le diagnosticaron que había sufrido una fractura multifragmentaria en el brazo baleado.

A raíz de la gravedad de la lesión, el agente tuvo que volver a ser enviado al Hospital Perrando de Resistencia, en donde se encuentra alojado en el área de cirugía. No obstante, aseguraron que su salud estaría fuera de peligro.

Conforme al avance de la investigación, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Chaco ordenaron la intervención de la comisaría de Colonia Unidas. La medida quedó oficializada por medio de la publicación de la Disposición N° 3455/2026, en donde argumentaron que la decisión buscará la normalización del funcionamiento de la seccional.

De la misma manera, nombraron como interventor al comisario inspector Cristian Marcelo Coronel. Además de restablecer el orden administrativo y operativo, tendrá a cargo la tarea de elaborar un informe detallado sobre la situación institucional en un plazo determinado de 30 días. Incluso, deberá evaluar el desempeño del personal y proponer medidas pensadas para mejorar la calidad del servicio brindado a la comunidad.

Detuvieron al acusado de haber baleado a un policía durante una persecución

Este video muestra un operativo policial nocturno documentado desde una vista aérea. Las imágenes presentan una zona residencial con múltiples viviendas y calles iluminadas artificialmente. Se observa un grupo de personas, identificadas como efectivos de seguridad, movilizándose en la vía pública junto a un vehículo. Este material corresponde a la operación que culminó con la captura de un prófugo vinculado al crimen de un policía en Lanús, registrada durante la noche en el área.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires arrestó al presunto autor material del homicidio agravado del sargento Maximiliano Gargiulo durante un allanamiento realizado en las últimas horas en Ingeniero Budge, informaron fuentes policiales a Infobae. El detenido, Erik Nicolás Billordo, de 22 años, se encontraba prófugo desde el ataque ocurrido en julio de 2025.

El procedimiento se realizó en una vivienda situada en la calle Francisco de Aguirre, entre Intendente Bruno Tavano y Voltaire. Billordo intentó escapar por los techos al advertir la presencia policial, pero fue reducido tras ser monitoreado mediante el uso de un dron.

Durante el allanamiento se secuestró una pistola Bersa TPR 9 mm con numeración suprimida, cargadores de capacidad extendida, una pistola Bersa calibre .22 con silenciador y una motocicleta Honda 299 cc.

El caso tuvo origen el 23 de julio de 2025, cuando el sargento Gargiulo, perteneciente a la Unidad motorizada de la Policía de Prevención Local (UPPL) Lanús, inició una persecución en Villa Caraza a un vehículo Volkswagen Vento gris. La persecución concluyó en Villa Centenario, Lomas de Zamora, donde tres personas descendieron del automóvil y abrieron fuego contra el uniformado, quien recibió una herida de arma de fuego en el rostro.

Persecución y homicidio
El prófugo por el crimen del policía en Lomas de Zamora

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde fue intervenida quirúrgicamente, y posteriormente derivada a un centro de salud de mayor complejidad en Palermo. Allí permaneció internado en estado reservado hasta su muerte el 21 de agosto.

Las primeras investigaciones permitieron identificar a los hermanos Thiago Damián Ojeda y Diego Alberto Ojeda como partícipes, quienes fueron detenidos en septiembre de 2025 tras allanamientos en Lomas de Zamora y Florencio Varela.

La causa, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) del Crimen Organizado N°5 y el Juzgado de Garantías N°1 de Avellaneda Lanús, está calificada como homicidio agravado por ser cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad. En el desarrollo de la pesquisa, la Policía Científica trabajó sobre el Volkswagen Vento, encontrando huellas dactilares que vincularon a Billordo.

De la misma manera, los testimonios recogidos por los investigadores incluyeron la declaración de una testigo que afirmó haber recibido un llamado del acusado en el que admitía haber herido a un policía antes de huir. Además, la titular del Volkswagen Vento declaró haber simulado el robo del vehículo a pedido de su expareja, el propio Billordo.

Según fuentes judiciales, el detenido tenía antecedentes penales recientes. Ambos hermanos Ojeda, inicialmente excarcelados por decisión judicial, volvieron a ser detenidos tras confirmarse el fallecimiento del sargento Gargiulo.

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