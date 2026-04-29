Usar suavizante o no: mitos, ventajas e inconvenientes

La OCU recomienda emplear suavizante solo en dosis adecuadas y no lo considera imprescindible para el lavado diario (iStock)

El uso de suavizantes en la colada es una práctica extendida en muchos hogares, pero tanto su necesidad como sus beneficios están rodeados de algunas afirmaciones que conviene analizar. Según ha indicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su informe sobre estos productos, los suavizantes no son imprescindibles para garantizar una limpieza eficaz de la ropa, y su aportación principal reside en mejorar el olor y la textura de los tejidos.

Los suavizantes pueden reducir entre un 10 y un 15% el tiempo necesario para planchar prendas, especialmente las de algodón. Sin embargo, este tipo de productos, formados por tensioactivos catiónicos y fragancias, no están diseñados para eliminar manchas ni aumentan la eficacia del detergente.

PUBLICIDAD

Además, los suavizantes con mayor rendimiento pueden llegar a disminuir la capacidad de absorción de toallas en hasta un 30%, lo que afecta a su funcionalidad. Esta información procede íntegramente del informe elaborado por la OCU.

Tipos, aromas y advertencias sobre el suavizante

Los productos suavizantes de ropa que se comercializan en España son clasificados normalmente en tres tipos distintos. Predominan los suavizantes líquidos de color azul, considerados los clásicos y los más utilizados, aunque existen variantes según el perfume y el color, que van desde fragancias florales o de talco hasta opciones inspiradas en jabón de Marsella, y colores como blanco, rosa o verde.

PUBLICIDAD

El principal atractivo para el consumidor suele ser el perfume y la persistencia del aroma en la prenda, aunque la OCU advierte de que el olor de los suavizantes no tiene relación alguna con su capacidad para suavizar los tejidos o con el resultado final del lavado.

El exceso de suavizante puede causar manchas y aumentar el impacto ambiental en la colada (Freepik)

Se identifican varias creencias comunes respecto al impacto de estos productos que el informe clasifica como verdaderas o falsas: es cierto, por ejemplo, que secar la ropa en secadora potencia la sensación de esponjosidad proporcionada por el suavizante, y que el uso de suavizante hace que toallas, albornoces y tejidos de rizo absorban menos agua tras el lavado.

PUBLICIDAD

En tejidos impermeables o de microfibras, la formación de una película sobre el tejido puede alterar sus propiedades técnicas, por lo que la OCU desaconseja su utilización en estas prendas. El informe de la OCU subraya que no es recomendable incrementar la dosis de suavizante más allá de la indicada en la etiqueta del fabricante, ya que un exceso no mejora los resultados del lavado.

Riesgos, recomendaciones y alternativas

Por el contrario, puede favorecer la aparición de manchas y elevar el impacto ambiental debido al aumento de residuos y sustancias vertidas. Respecto a posibles riesgos para la salud, la OCU señala que los agentes empleados para suavizar los tejidos no provocan efectos dermatológicos.

PUBLICIDAD

No obstante, algunos compuestos presentes en las fragancias pueden causar alergias cutáneas en personas especialmente sensibles. El impacto del tipo de agua utilizada, ya sea dura o blanda, sobre la capacidad suavizante se considera poco significativo, y no existe base para modificar la dosis en función de este parámetro.

Una experta en limpieza revela el mejor truco para que tus platos queden perfectos al usar el lavavajillas.

A la hora de lograr una colada óptima, la OCU recomienda priorizar la elección de un buen detergente y acudir a dosis normales de suavizante solo en casos excepcionales y siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. La organización insiste, para terminar, en que los suavizantes no son imprescindibles y ofrece toda esta información en su página especializada para orientar al consumidor.

PUBLICIDAD