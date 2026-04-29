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Atlético Mineiro afrontará el duelo ante Cienciano con un equipo alterno en Cusco por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

A través de sus redes sociales, el ’galo’ anunció su lista de convocados con la ausencia significativa de Hulk. Además, compartieron que su entrenador Eduardo Dominguez no viajará a la ’Ciudad Imperial’

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El equipo de Eduardo Domínguez prioriza el duelo ante Cruzeiro por el clásico de la ciudad de Belo Horizonte por el torneo local. Crédito: Conmebol.
El equipo de Eduardo Domínguez prioriza el duelo ante Cruzeiro por el clásico de la ciudad de Belo Horizonte por el torneo local. Crédito: Conmebol.

Atlético Mineiro confirmó a través de sus redes sociales que afrontará el compromiso ante Cienciano en el Cusco con una nómina cargada de juveniles y sin la presencia de algunas de sus principales figuras, incluido el delantero Hulk. El experimentado atacante, exseleccionado brasileño y referente del club, no viajó a la ’Ciudad Imperial’ y estaría cerca de concretar su traspaso a Fluminense de Río de Janeiro.

La decisión de Atlético Mineiro responde a la planificación de su calendario, ya que el pasado domingo enfrentó a Flamengo y este sábado 2 de mayo disputará el clásico ante Cruzeiro en el Brasileirao. Por ello, la mayoría de los habituales titulares permanece en Belo Horizonte bajo las órdenes del cuerpo técnico, que priorizó su presencia en el torneo local. El club publicó la lista de convocados, en la que destaca la inclusión de jóvenes talentos como el lateral Luis Gustavo (20 años), el volante Igor Toledo (20) y el atacante Cauã (17), quienes tendrán la oportunidad de mostrarse en un escenario internacional como el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Otra particularidad es la ausencia del técnico principal Eduardo Domínguez, quien tampoco viajó con la delegación. El club explicó que tanto Domínguez como el auxiliar Leandro Díaz y el preparador físico Adrián Vaccarini permanecen en Belo Horizonte para dirigir los entrenamientos tácticos con el grupo que se quedó en Brasil. El entrenador argentino viajará recién en la noche del martes junto al vicepresidente de fútbol Paulo Bracks para sumarse al plantel en Cusco antes del partido.

Convocados de Atlético Mineiro para el duelo ante Cienciano por Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Atlético Mineiro.
Convocados de Atlético Mineiro para el duelo ante Cienciano por Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Atlético Mineiro.

El comunicado oficial del ‘galo’ detalló: “El técnico Eduardo Domínguez, el auxiliar-técnico Leandro Díaz y el preparador físico Adrián Vaccarini se quedan en Belo Horizonte para dirigir el entrenamiento táctico de este martes, con los atletas que no viajaron. El entrenador y el VP de fútbol Paulo Bracks viajan en la noche del martes hacia Cusco, sede del partido contra el Cienciano. El miércoles y el jueves, las actividades en la Ciudad del Galo serán dirigidas por los auxiliares-técnicos”.

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Esta estrategia demuestra la confianza de Atlético Mineiro en su cantera y la prioridad dada al Brasileirao. Sin embargo, el equipo buscará sumar puntos importantes en la altura del Cusco para no perder terreno en la Copa Sudamericana, mientras Cienciano intentará aprovechar la oportunidad de enfrentar a un rival con menos experiencia en este tipo de escenarios internacionales.

¿Cómo marcha Cienciano en el grupo B de la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano arrancó el certamen con un empate a uno ante Juventud. En el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, el equipo que dirige Horacio Melgarejo rescató un punto de la capital uruguaya gracias a un gol sobre la hora de Carlos Garcés, el artillero del equipo. Luego, firmó una gran victoria por 2-0 ante Puerto Cabello.

Cabe recordar que solo el primero de cada grupo clasifica directamente a los octavos del final; el escolta deberá disputar una ronda de ‘play-off’ ante un rival procedente de la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana.
Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Horarios del Cienciano vs Atlético Mineiro

El partido está programado para las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países, comenzará a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Venezuela, Estados Unidos y Bolivia; y a las 21:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Dónde ver Cienciano vs Atlético Mineiro: canal TV

El encuentro entre Cienciano y Atlético Mineiro será transmitido por DSports tanto en Perú como en el resto de Sudamérica. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa a través de su página web, incluyendo la previa, el minuto a minuto, las incidencias, los goles, declaraciones y todos los detalles del partido.

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