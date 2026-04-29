Por los aumentos, la venta de combustibles cayó en marzo y sólo una petrolera logró vender más en todo el país

La demanda de combustibles mostró caídas interanuales en la mayoría de las provincias durante marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventas de combustible al público registraron en marzo de 2026 una caída interanual del 1,8% a nivel nacional, en un escenario marcado por fuertes aumentos de precios por la guerra en Medio Oriente, retrocesos en la mayoría de las provincias y desempeños dispares entre las principales empresas del sector. En ese contexto, sólo una petrolera logró incrementar sus ventas frente al mismo mes del año anterior, mientras que el resto exhibió caídas.

De acuerdo con un informe de Politikon Chaco en base a datos oficiales, durante el tercer mes del año se comercializaron 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil. Si bien en la comparación mensual se observó un incremento del 7,3% respecto a febrero, el documento aclara que este crecimiento se explica por la mayor cantidad de días del mes. “Al corregir este efecto mediante el cálculo de ventas promedio diarias, se verifica una caída del 3,1% mensual”, señala el reporte.

PUBLICIDAD

El resultado por provincia

El análisis por jurisdicciones muestra un claro predominio de resultados negativos. En marzo, sólo siete provincias registraron subas interanuales en las ventas de combustibles, mientras que las otras diecisiete evidenciaron caídas.

El ranking de crecimiento estuvo encabezado por La Pampa, con un alza del 2,8%, seguida por San Juan (2,5%) y Río Negro (2,2%). También mostraron variaciones positivas Santa Fe (1,9%), Córdoba (0,8%), San Luis (0,7%) y Buenos Aires (0,6%).

PUBLICIDAD

En contraste, las bajas más pronunciadas se observaron en el norte del país. Tucumán registró una caída del 18,3%, seguida por La Rioja (-13,0%) y Salta (-12,1%). Otras provincias con descensos relevantes fueron Corrientes (-11,5%), Misiones (-10,2%) y Santiago del Estero (-9,2%).

El informe subraya que este comportamiento refleja una contracción extendida del consumo, con impactos más intensos en determinadas regiones.

PUBLICIDAD

Sólo una petrolera creció

El desempeño por empresas también evidenció un panorama contractivo. YPF mantuvo su liderazgo en el mercado con una participación del 55,4% del total comercializado y fue la única compañía que logró incrementar sus ventas en la comparación interanual, con una suba del 1,0%.

En cambio, el resto de las principales operadoras registró caídas. Shell, con una participación del 22,9%, mostró un retroceso del 3,8%, mientras que Axion —marca de Pan American Energy S.L.— concentró el 12,4% del mercado y registró una baja del 0,8%.

PUBLICIDAD

El conjunto de otras empresas, que explicaron el 9,4% restante de las ventas, presentó una caída agregada del 13,3%, afectada en parte por cuestiones metodológicas en la base de datos relevada.

YPF mantuvo su liderazgo en el mercado con una participación del 55,4%. REUTERS/Agustin Marcarian

Caída en naftas y gasoil

Por tipo de combustible, las ventas mostraron retrocesos tanto en naftas como en gasoil. Las primeras, que representaron el 58% del total comercializado, cayeron un 2,4% interanual, mientras que el gasoil —con el 42% restante— registró una baja del 1,1%.

PUBLICIDAD

El informe señala que la contracción en naftas estuvo impulsada por la caída en el segmento súper, que descendió 4,1%, mientras que el segmento premium creció 2,7% pero no logró compensar la baja general.

En el caso del gasoil, la dinámica fue similar: el segmento común retrocedió 5,8%, mientras que el premium avanzó 6,4%, aunque sin revertir el resultado total negativo.

PUBLICIDAD

En ese marco, el documento destaca un cambio en la dinámica relativa entre combustibles. “Es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas fue peor al del gasoil”, indica el trabajo, y agrega que esto “podría estar reflejando una mayor retracción del consumo vinculado al uso particular de vehículos, más sensible al ingreso disponible”.

Primer trimestre a la baja

El informe también incluye los datos acumulados del primer trimestre de 2026, que muestran una caída del 1,1% interanual en las ventas de combustibles a nivel nacional. Esta baja estuvo explicada principalmente por el retroceso del gasoil (-2,0%), mientras que las naftas mostraron una disminución más moderada (-0,5%).

PUBLICIDAD

A nivel provincial, sólo siete distritos lograron cerrar el trimestre con resultados positivos. Río Negro lideró con un crecimiento del 2,7%, seguido por Santa Fe (2,4%), Buenos Aires (1,6%) y San Juan (1,4%). También registraron subas Chaco (0,4%), Córdoba (0,2%) y La Pampa (0,2%).

En el otro extremo, las caídas más pronunciadas correspondieron a Corrientes (-12,1%) y La Rioja (-9,5%), que se ubicaron en el fondo del ranking acumulado.

PUBLICIDAD

De esta manera, los datos de marzo consolidan una tendencia de retracción en el consumo de combustibles a nivel nacional, con una dinámica extendida en la mayoría de las provincias y con diferencias tanto por tipo de producto como por operador dentro del mercado.