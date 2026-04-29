Economía

Pese a que el Banco Central sostiene la compra de dólares, el riesgo país repuntó y se acerca a los 600 puntos

Los inversores observan con mayor preocupación los flojos datos de actividad y el impacto que podrían tener en las elecciones del año que viene. El Gobierno insiste con el financiamiento local en dólares, que le permite juntar divisas para pagar próximos vencimientos

Guardar
luis caputo santiago bausili
A pesar de que el Banco Central sigue comprando dólares, el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos básicos.

Aunque estaba todo dado para que los bonos en dólares repuntaran de manera significativa a lo largo de abril, finalmente quedaron muy a mitad de camino. Incluso la semana pasada se esperaba que el riesgo país volviera a perforar los 500 puntos básicos, pero sucedió todo lo contrario: luego de varias subas consecutivas ayer quedó en niveles de 587 puntos, subiendo otro 1% y reflejando cierto desinterés por parte de los inversores.

Las continuas compras de dólares por parte del Central también en abril se constituían como un elemento significativo para un repunte de los bonos. La entidad ya lleva adquiridos casi USD 2.400 millones en el mes y las reservas brutas quedaron a punto de superar los 46.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

El mercado venía pidiendo de manera insistente con la compra de dólares por parte del Central y al mismo tiempo transitar el camino de acumulación de reservas. Pero los esfuerzos oficiales por ahora no fueron suficientes. Aunque el BCRA lleva comprados más de USD 6.800 millones, los bonos no hay reaccionado con la fuerza que se esperaba.

Pero había otros elementos que se dieron en abril que sostenían el optimismo. Por ejemplo, un clima mucho mejor en Wall Street, ante la tregua alcanzada en el Golfo Pérsico, aún cuando sigue casi totalmente cerrado el estrecho de Ormuz. La mejora de los activos financieros, incluidos los de mercados emergentes impactó solo parcialmente en los bonos en dólares. Y en los últimos días incluso retrocedieron buena parte de lo que habían mejorado en las primeras semanas del mes.

PUBLICIDAD

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró que “los bonos soberanos en USD volvieron a caer y llevan así 7 ruedas consecutivas de contracciones. Si bien el BCRA continua comprando dólares en el MULC, el mercado parece prestar atención también al horizonte de vencimientos remanentes en este año y en 2027”. “También da la sensación -indicó- que esperaba una emisión internacional para testear el apetito por riesgo argentino”.

La semana pasada el Gobierno anunció un acuerdo con el Banco Mundial para obtener garantías para futuros créditos a favor de Argentina. Esa noticia hizo subir la cotización de los bonos ante una mayor certeza de financiamiento de cara a los vencimientos que se presentan en 2026 y 2027. Por ahora no hubo, sin embargo, mayores avances.

De a poco el calendario electoral empieza a ser mencionado por los analistas. Desde Grupo SBS señalaron que “las variables tales como el empleo privado registrado, los salarios reales privados registrados y la heterogeneidad en la performance de los distintos sectores económicos serán clave para pensar en el humor social”. En ese sentido, los últimos datos de confianza del consumidor y en el gobierno difundidos por Universidad Di Tella mostraron nuevas caídas en abril, “y este tipo de indicadores irá ganando importancia a medida que transcurran los meses”.

Desde Criteria explicaron que “a diferencia de la compresión observada semanas atrás, esta semana predominó una corrección. Los bonos globales mostraron caídas sostenidas y los rendimientos volvieron a niveles de dos dígitos en los tramos largos, mientras que el riesgo país se desplazó hacia la zona de 580 puntos básicos”.

“Lo más relevante es que esta corrección se dio a pesar de la continuidad en la acumulación de reservas. Es decir, empieza a debilitarse la relación directa entre compras del BCRA y compresión del riesgo soberano. Parte de esta dinámica -agregaron- responde a un contexto internacional algo menos favorable para emergentes, pero también refleja factores locales: mayor volatilidad cambiaria y señales de deterioro en variables reales”.

En paralelo, el financiamiento externo, tanto soberano como sub-soberano y corporativo, siguió mostrando buen acceso. Provincias como Chubut y emisores corporativos lograron colocar deuda con niveles de demanda elevados, lo que sugiere que, más allá de la corrección en precios secundarios, el apetito por crédito argentino no desaparece. En el caso del soberano, el Tesoro continuó con su estrategia de colocación de Bonares en el mercado local, buscando ampliar montos incluso en un contexto de tasas algo más altas.

En el frente externo, los datos conocidos durante la semana confirman que el soporte sigue siendo sólido. El balance cambiario mostró un superávit de cuenta corriente en base caja cercano a USD 1.700 millones en marzo. A esto se suman ingresos financieros relevantes que generan oferta adicional en el mercado oficial. Si bien persisten egresos por utilidades y turismo, el balance neto sigue siendo favorable y consistente con la acumulación de reservas observada.

Temas Relacionados

Riesgo paísBanco CentralDólaresReservasBonosDeudaVencimientosMercadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántos dólares espera recaudar el Gobierno con la concesión de AySA y para qué se utilizarán

Fuentes al tanto de la operación aseguran que en los próximos días se realizará el llamado a licitación por la empresa. La condición clave del pliego y cómo continuarán las tarifas del servicios

Cuántos dólares espera recaudar el Gobierno con la concesión de AySA y para qué se utilizarán

La UIA mostró preocupación por la provisión de gas y advirtió por “altos costos para la industria”

La entidad advirtió sobre riesgos en el abastecimiento de gas en los meses de mayor consumo y planteó la necesidad de medidas para sostener la producción frente al encarecimiento energético

La UIA mostró preocupación por la provisión de gas y advirtió por “altos costos para la industria”

Por los aumentos, la venta de combustibles cayó en marzo y sólo una petrolera logró vender más en todo el país

En medio de los incrementos de precios por la guerra en Medio Oriente, la comercialización de nafta y gasoil mostró señales de debilidad, con retrocesos generalizados a nivel territorial y desempeños dispares entre las principales empresas del sector

Por los aumentos, la venta de combustibles cayó en marzo y sólo una petrolera logró vender más en todo el país

Los pendientes del funcionario desplazado en Economía: bono para proveedores y las rutas a las que apunta Caputo para la reactivación

El anuncio de un instrumento para saldar las deudas con empresas constructoras es inminente. Economía apunta a las concesiones para que el sector repunte en el segundo trimestre, aunque hay dudas sobre el impacto

Los pendientes del funcionario desplazado en Economía: bono para proveedores y las rutas a las que apunta Caputo para la reactivación

Exportaciones de El Salvador suman 1,663 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con un alza de 58 millones

El Banco Central de Reserva registró un alza en las ventas al exterior entre enero y marzo de 2026, impulsada por el café sin procesar, la maquila de prendas de vestir y la industria manufacturera

Exportaciones de El Salvador suman 1,663 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con un alza de 58 millones
DEPORTES
Boca apuntó contra el árbitro Ostojich tras la derrota ante Cruzeiro: Úbeda, Ascacíbar y Figal se sumaron a las críticas de Paredes

Boca apuntó contra el árbitro Ostojich tras la derrota ante Cruzeiro: Úbeda, Ascacíbar y Figal se sumaron a las críticas de Paredes

Los detalles de la gresca en el final de la caída de Boca ante Cruzeiro: el cruce entre Paredes y Pereira que encendió la mecha

Con el primer gol de Di María en la Libertadores, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela y es líder del Grupo H

La expulsión de Bareiro en Cruzeiro-Boca Juniors, bajo la lupa: qué dice el reglamento

Las perlitas de Neymar ante San Lorenzo: del gesto que le valió una ovación al lujo que se hizo viral

TELESHOW
Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Silvina Escudero contó el motivo de su separación de Federico, tras 9 años juntos: “Vamos en diferentes direcciones”

Romina Orthusteguy recordó la grave actitud de Eduardo Carrera cuando conoció a su hija: “Esta pendeja nos tomó de hijos”

El descargo de Evelyn Botto tras las críticas que recibió por hacer un chiste sobre un asesinato: “No me di cuenta”

Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis: “Me gusta cada vez más”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala exime del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores con salario mínimo legal

Guatemala exime del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores con salario mínimo legal

En Panamá se han colocado hasta el momento 131,774 dosis de vacunas, dentro del programa “métele un gol al sarampión”

Arturo Pérez Reverte: “Ahora el mundo está lleno de escritores que no han leído un libro en su vida”

La policía detiene a tres sospechosos tras asesinato de una mujer vinculada a red de narcotráfico en Costa Rica

América Latina pensada como un original laboratorio artístico ante la emergencia ecológica