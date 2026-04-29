La UIA mostró preocupación por la provisión de gas y advirtió por “altos costos para la industria”

La industria metalúrgica requiere grandes volúmenes de gas para alimentar hornos y sostener procesos de alta temperatura (Reuters)

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por el abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL) de cara al invierno y advirtió por el impacto que podrían tener eventuales restricciones en el suministro y el aumento de costos sobre la actividad productiva.

Durante una reunión de su Junta Directiva, la entidad señaló que uno de los ejes centrales fue la disponibilidad de este insumo en los meses de mayor demanda. En ese marco, remarcó la necesidad de contar con previsibilidad energética para sostener la producción.

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La preocupación se enmarca en un contexto en el que ya comenzaron a registrarse restricciones en el sistema de gas ante la suba estacional del consumo. Según se informó, las distribuidoras limitaron el despacho de gas a usuarios con contratos interrumpibles —entre ellos estaciones de servicio e industrias— para priorizar la demanda residencial.

Advertencias por el pico invernal

La entidad industrial planteó su inquietud ante las autoridades energéticas por el escenario previsto para los meses de frío, cuando el consumo suele alcanzar niveles máximos.

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En reuniones mantenidas con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, la UIA expresó su “preocupación por la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y por el costo que debería afrontar la industria”.

Además, la UIA advirtió que el contexto internacional podría agravar la situación. Según señaló, las tensiones geopolíticas están generando mayor volatilidad en los precios energéticos, lo que impacta en las condiciones de abastecimiento.

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El Gas Natural Licuado se importa por vía marítima para cubrir la demanda en los picos de consumo invernal.

“La UIA presentó una propuesta orientada a adoptar medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial, con el objetivo de preservar los niveles de producción”, indicó la entidad.

En ese sentido, la organización remarcó que el suministro energético es un factor clave para la actividad industrial y que cualquier interrupción o encarecimiento puede afectar directamente los procesos productivos.

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Restricciones y señales del sistema energético

El planteo de la UIA se da en paralelo a medidas recientes adoptadas en el sistema de gas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las distribuidoras dispusieron restricciones en la venta de GNC ante la ola de frío, lo que implicó la suspensión del servicio interrumpible.

Estas decisiones forman parte de los mecanismos habituales para priorizar el abastecimiento a los hogares, considerados usuarios prioritarios en situaciones de alta demanda. Sin embargo, tienen impacto directo sobre sectores productivos que dependen del gas para su funcionamiento.

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En este contexto, también se mencionó la incertidumbre en torno al abastecimiento de GNL importado, cuya disponibilidad resulta clave para cubrir el faltante de producción local durante el invierno.

Actividad industrial con señales mixtas

En el mismo encuentro, el Centro de Estudios de la UIA (CEU) presentó un análisis sobre la evolución reciente de la actividad industrial.

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El informe anticipó para marzo una posible recuperación mensual de la producción industrial del 5% sin estacionalidad y un crecimiento interanual estimado de 3,6 por ciento. No obstante, la entidad aclaró que esta mejora se explica en gran medida por una base de comparación baja respecto al mismo mes del año anterior.

A nivel trimestral, el panorama continúa siendo contractivo. Según el relevamiento, el primer trimestre cerraría con una caída interanual del 2,7%, y la actividad se mantiene por debajo de los niveles de años previos.

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Los sectores vinculados a la agroindustria mostraron una mejora en la actividad, según el relevamiento industrial. (Reuters)

El análisis sectorial mostró una dinámica muy dispar. Algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía registraron mejoras, mientras que otros continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

Entre los sectores más comprometidos se mencionaron textiles, maquinaria, materiales para la construcción y bienes de consumo durable.

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Asimismo, la UIA destacó la baja de las tasas de interés para empresas, aunque expresó preocupación por el incremento de la morosidad.

Agenda ambiental y presencia internacional

Durante la reunión también se abordaron temas vinculados a la agenda ambiental. La entidad informó avances en la elaboración de lineamientos para una ley de gestión de envases.

El documento fue desarrollado junto a 17 cámaras sectoriales e incluye 14 lineamientos orientados a promover una regulación basada en la economía circular, con criterios de gradualidad y participación del sector privado.

Según se explicó, la propuesta busca evitar la creación de tributos específicos y fomentar la inversión en sistemas de gestión eficientes, así como la valorización de residuos.

Por otro lado, la UIA repasó su participación en encuentros internacionales. Representantes de la entidad participaron de una reunión entre uniones industriales del Mercosur y la Confindustria de Italia, con el objetivo de fortalecer vínculos productivos y promover inversiones.