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Antes de jugar con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Una de las invitadas a la celebración reveló detalles de la reunión en la que participaron varios futbolistas profesionales

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La celebración fue por el cumpleaños 17 del hijo de Hugo Rodallega - crédito @eldiariodeunatia/TikTok

Para tener el tiempo necesario de descanso, el partido entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe se jugó el jueves 23 de abril, con el objetivo de que los jugadores del equipo Cardenal pudieran tener más tiempo de descanso antes de disputar un compromiso por la Copa Libertadores.

Cabe recordar que Santa Fe jugará en Argentina ante Platense el 29 de abril por la tercera fecha de la fase de grupos, en la que comparten cuadrangular con Peñarol de Uruguay y Corinthians de Brasil.

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Tras derrotar a Pasto y antes de viajar a Argentina, los jugadores de Santa Fe estuvieron en una fiesta, lo que ha generado opiniones divididas en redes sociales.

Lo que se sabe de la fiesta protagonizada por la plantilla del león

Fiesta del hijo de Hugo Rodallega
Varios titulares de Santa Fe estuvieron en la celebración - crédito @eldiariodeunatia/TikTok

Una mujer que fue invitada a la celebración, que fue por el cumpleaños 17 del hijo mayor del capitán y referente del club bogotano, Hugo Rodallega, grabó varios momentos de la celebración que incluyó licor.

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Precisamente, en gran parte de la grabación, el protagonista fue Hugo Rodallega, que cantó para los invitados, entre los que estaban el arquero Andrés Mosquera Marmolejo y el mediocampista Daniel Torres.

Los defensores Emanuel Olivera e Iván Scarpetta también estuvieron presentes en la fiesta, puesto que la mujer los enfocó en repetidas ocasiones con su teléfono.

Entre los comentarios negativos había fanáticos de Santa Fe que consideran que no es oportuno que los jugadores estuvieran en una celebración antes de uno de los encuentros más importantes del semestre.

Fiesta del hijo de Hugo Rodallega
La celebración era por el cumpleaños de Hugo Rodallega Jr - crédito @eldiariodeunatia/TikTok

Por otra parte, otros internautas opinaron que esto no debería afectar el rendimiento de los deportistas en el terreno de juego y recordaron que la fiesta se registró durante el descanso de los atletas.

Lejos de intentar evitar que los hinchas de Santa Fe supieran sobre la fiesta, fue Hugo Rodallega el que publicó fotografías del evento en el que estuvo acompañado de su familia.

“Feliz cumpleaños a nuestro primer amor. Te amamos Huguin”, escribió como descripción el capitán de Santa Fe en la publicación mencionada.

Fiesta del hijo de Hugo Rodallega
Rodallega compartió fotos de la celebración en su cuenta de Instagram - crédito @rodallega20/Instagram

Santa Fe buscará su primera victoria en Libertadores

En el ámbito deportivo, el plantel de Santa Fe afrontará dos partidos claves en menos de cinco días. El primero será el mencionado ante Platense, que se jugará desde las 5:00 p. m. del 29 de abril.

El equipo bogotano debe derrotar a su rival para sumar su primer triunfo en la competencia y poder acercarse a Corinthians, que es líder del grupo con seis unidades.

En el mismo grupo, Peñarol y Platense se enfrentarán el jueves 30 de abril, con la posibilidad de que el club brasileño comience a asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en caso de ganar.

Hugo Rodallega fue el capitán de Independiente Santa Fe en su victoria 2-1 ante Deportivo Pasto - @santafe_oficial/Instagram
Santa Fe es octavo en la Liga BetPlay - crédito @santafe_oficial/Instagram

En el rentado local, Santa Fe será local de Internacional de Bogotá el domingo 3 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El compromiso comenzará a jugarse al mismo tiempo que otros cuatro partidos sobre las 3:30 p. m.

Teniendo en cuenta que es la última fecha de la Liga BetPlay, Santa Fe depende de sí mismo y, en caso de ganar, asegurará un lugar en el grupo de los ocho clasificados en la liga colombiana.

En caso de perder o empatar, deberá estar al tanto del resultado de los partidos protagonizados por Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios, que son los demás clubes que tienen oportunidades de clasificar a los Play-Offs.

Cabe recordar que, debido al inicio de la Copa del Mundo, el torneo colombiano cambió su esquema de juego y no habrá fase de grupos semifinal, sino que las siguientes rondas serán en duelos de eliminación directa en series de ida y vuelta.

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