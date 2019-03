Este tipo de declaraciones a Erdogan no le caen para nada bien. La política rusa de intermediar entre todas las partes no excluye a los actores kurdos, de modo que, a diferencia de Turquía, Rusia discrimina a los kurdos sirios entre aquellos que son "buenos" y otros que son "terroristas". En palabras de Lavrov: "Es necesario separar el trigo de la paja y ver cuáles de las fuerzas kurdas son realmente extremistas y constituyen una amenaza para la república turca". En suma, la belicosidad de Ankara hacia los elementos kurdos contrarresta la percepción de que Turquía está comprometida con el plan de crear zonas de descalación en miras de calmar las aguas en Siria.Turquía y Rusia mantienen acuerdo en otros puntos importantes, incluyendo la necesidad de cooperar para mantener a Idlib aislada (el último gran bastión yihadista), y la visión estratégica de una Turquía asertiva que puede desafiar a la OTAN; y comprarle a Rusia tecnología de punta, como las baterías antiaéreas S-400. No obstante, y a diferencia de lo que exponen otros analistas, considero que la interdependencia entre turcos y rusos no convierte a los primeros en proxies o en "aliados" de los segundos. Ambos Estados, herederos de grandes imperios, comparten una arraigada aversión hacia Estados Unidos, pero no por ello pueden suprimir con facilidad siglos de rivalidad geopolítica y conflictos armados entre ellos.