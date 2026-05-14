Renuncia fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua tras presunta omisión en caso del laboratorio clandestino

Fue iniciado un procedimiento administrativo contra el hombre (Especial)

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre la renuncia de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como Fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), por una posible omisión en el caso del desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, donde habrían participado agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Los hechos fueron informados por la propia Fiscalía estatal el 13 de mayo. Cabe destacar que apenas un día antes, la encargada de la Unidad Especializada para la Investigación, Wendy Paola Chávez, presentó información sobre los avances en las averiguaciones del caso.

PUBLICIDAD

“Se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del Fiscal de Operaciones Estratégicas”, es parte del reporte reciente de las autoridades.

Laboratorio clandestino descubierto durante una operación en una zona montañosa (FGE Chihuahua/via REUTERS)

Patrón de conivencia detectado

Paola Chávez confirmó que al convoy de agentes encargados de revisar el laboratorio de drogas sintéticas se integraron cuatro personas que iban vestidas de civil y que no llevaban insignias correspondientes a alguna institución de seguridad.

PUBLICIDAD

Se ha corroborado un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas extranjeras, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado

Asimismo, la funcionaria habló sobre la actividad una persona armada ajena a la institución y presuntamente extranjera en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, es decir, en el organismo que estaba a cargo del hombre que recientemente renunció.

“Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas, portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso”, destacó Paola Chávez.

PUBLICIDAD

La mujer también destacó que hay registros de la presencia de presuntos extranjeros en inmediaciones de las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas en por los menos dos ocasiones anteriores y antes de que los agentes partieran al operativo en Morelos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

PUBLICIDAD