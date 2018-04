El mando israelí entiende que sus operaciones no pueden alterar la balanza de poder en Siria, so pena de transgredir contra la línea roja impuesta por Rusia. Esta apreciación garantiza que los rusos no derriben cazas israelíes. Si el Kremlin refuerza la capacidad antiaérea de Assad, lo hace para "castigar" a Estados Unidos y no así para obstruir a Israel. No obstante, en términos prácticos esto podría terminar ocurriendo. Sin ir más lejos, si Irán logra efectuar una retaliación contra Israel, este por su parte se sentiría obligado a responder con contundencia sobre blancos en Siria. Dado que las bases iraníes en cierto punto se mimetizan con las fuerzas sirias, Israel tiene que tener mucho cuidado para evitar antagonizar con Rusia, especialmente ahora que esta ha mostrado la carta de los S-300, comunicando su posible transferencia al régimen sirio.