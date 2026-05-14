Ariadna Montiel exige justicia por asesinato de dirigente de Morena en Chihuahua: señala crisis de violencia en el estado

Ariadna Montiel exige justicia tras el asesinato de la dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua.

La dirigente nacional de Ariadna Montiel Reyes exigió justicia por el asesinato de Lucía Guadalupe Mora Ávalos, coordinadora municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, quien fue atacada a balazos la noche del martes afuera de una farmacia presuntamente de su propiedad.

Durante una conferencia de prensa, Montiel lamentó el crimen de la militante morenista y pidió que las autoridades esclarezcan los hechos y castiguen a los responsables.

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La líder partidista aseguró que el movimiento actuará “con mucha responsabilidad” mientras avanzan las investigaciones.

Morena exige justicia.

“Exigimos que se esclarezcan los motivos y se sancione a los responsables de este artero crimen”, declaró.

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Morena responsabiliza al gobierno estatal por inseguridad

En su posicionamiento, la dirigente de Morena señaló que Chihuahua enfrenta una grave crisis de seguridad y cuestionó la actuación de la gobernadora Maru Campos ante el incremento de homicidios dolosos en la entidad.

Montiel afirmó que el estado se mantiene como uno de los más violentos del país y sostuvo que corresponde al gobierno estatal garantizar la seguridad de la población.

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Morena responsabiliza al gobierno de Maru Campos por la crisis de inseguridad en Chihuahua. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Además, en publicaciones difundidas en redes sociales, acusó que la administración estatal ha descuidado la coordinación en materia de seguridad y aseguró que el homicidio de Lucía Guadalupe Mora no debe considerarse un hecho aislado.

El ataque armado dejó un herido grave

De acuerdo con los primeros reportes, Lucía Guadalupe Mora Ávalos fue interceptada por sujetos armados cuando llegaba a su domicilio en una camioneta Honda HR-V azul, en el municipio de Valle de Allende.

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En el ataque también resultó lesionado su esposo, identificado extraoficialmente como Manuel Antonio Bailón Cereceres, quien fue trasladado a un hospital en condición grave.

Lucía Guadalupe Mora Ávalos, conocida en la región como Piña, era maestra. (Redes sociales)

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia informó que la víctima, de 53 años, presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego. En la escena fueron asegurados casquillos calibre .380 y 9 milímetros.

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Ariadna Montiel asegura que Morena “no tiene cuentas con nadie”

Durante su mensaje, la dirigente morenista también respondió a cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de los integrantes del partido y afirmó que Morena no mantiene vínculos con actividades ilícitas.

“Nosotros no tenemos cuentas con nadie”, expresó Montiel, quien además recordó que durante su paso como secretaria de Estado trabajó constantemente en territorio sin contar con protección especial.

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Ariadna Montiel afirma que Morena “no tiene cuentas con nadie” tras el asesinato de su dirigente en Chihuahua. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La líder nacional insistió en que permanecerán atentos al desarrollo de las investigaciones y reiteró que esperan resultados claros por parte de las autoridades ministeriales.

Violencia contra actores políticos preocupa en la región sur de Chihuahua

El asesinato de Lucía Guadalupe Mora ocurre en medio de un contexto de violencia persistente en el sur de Chihuahua, una región marcada por disputas entre grupos criminales que buscan controlar rutas estratégicas hacia Durango y Sinaloa.

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En municipios serranos como Guadalupe y Calvo, Guachochi, Parral y Coronado se han documentado amenazas, agresiones y homicidios contra funcionarios, exalcaldes y actores políticos en los últimos años.

Autoridades y partidos políticos han advertido que la presencia del crimen organizado, sumada a las limitaciones operativas de corporaciones municipales, ha generado escenarios de riesgo para autoridades locales y dirigentes partidistas.

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