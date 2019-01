Habiendo dicho esto, tiendo a pensar lo siguiente: si Moscú no le ha puesto trabas a Jerusalén pese a repetidas notificaciones, en rigor no está interesado en coartar completamente a la aviación israelí. Al caso, llama la atención que las fuerzas sirias hasta ahora no hayan utilizado los S-300 en su poder para defenderse. Las explicaciones que circulan entre los analistas señalan que los técnicos rusos aún no han entrenado a sus contrapartes sirias, y apuntan a que el Kremlin no confía en que los efectivos de Assad puedan usar el sistema sin supervisión. También hay versiones que sugieren que Damasco no desea derribar cazas israelíes —so pena de causar una reacción punitiva—, sino más bien interceptar la mayoría de los misiles en su camino.