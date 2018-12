No obstante, Washington no solo respalda militarmente a los kurdos, sino que cuenta con tropas en el terreno, poniendo de relieve la posibilidad de un enfrentamiento directo entre soldados de países supuestamente aliados, por lo menos dentro del marco de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este potencial escenario no es un tema de discusión nuevo, y viene siendo analizado desde hace dos años.