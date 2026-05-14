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Esta fue la reacción del Gato García tras cumplir su sueño y entrenar con Guillermo Ochoa

La convocatoria como sparring permitió al joven guardameta del Club León sumar experiencia en el CAR con el cinco veces mundialista

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Con solo 22 años, Óscar García se sumó como sparring en la concentración nacional, absorbiendo experiencia de arqueros consagrados y recibiendo el respaldo de su club. (Instagram/ @oscar23g_)
Con solo 22 años, Óscar García se sumó como sparring en la concentración nacional, absorbiendo experiencia de arqueros consagrados y recibiendo el respaldo de su club. (Instagram/ @oscar23g_)

Óscar “El Gato” García, portero del Club León, vivió uno de los momentos más importantes de su corta carrera al cumplir el sueño de entrenar junto a Guillermo Ochoa en la concentración de la Selección Mexicana.

La experiencia marcó un antes y un después para el joven arquero, quien no ocultó su entusiasmo y agradecimiento por la oportunidad de compartir cancha con el histórico guardameta nacional.

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El portero del Club León es reconocido por su crecimiento en la Liga MX y la cantera esmeralda. (X/ @clubleonfc)
El portero del Club León es reconocido por su crecimiento en la Liga MX y la cantera esmeralda. (X/ @clubleonfc)

La reacción de García resonó tanto en redes como en el entorno esmeralda, que celebraron el paso del portero desde la cantera local hasta el Centro de Alto Rendimiento de la selección mayor, destacando la importancia del relevo generacional en el futbol mexicano.

“Voy a aprender todo lo que pueda de Ochoa”

Desde su llegada al CAR, “El Gato” dejó claro que aprovecharía al máximo cada minuto al lado de Ochoa: “Yo creo que hasta lo voy a cansar de todas las preguntas que le haré a Ochoa”, confesó el arquero esmeralda a los medios , mostrando admiración y disposición para absorber la experiencia del cinco veces mundialista.

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  • Con apenas 22 años, García se integró como sparring en la concentración, donde entrenó junto a los arqueros Carlos Acevedo y Raúl Rangel.
  • Para el “Gato”, este llamado simboliza el reconocimiento a su crecimiento y consistencia bajo los tres palos de la Fiera.
Soccer Football - Mexico training - Centro de Alto Rendimeinto, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Mexico training - Centro de Alto Rendimeinto, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during training REUTERS/Raquel Cunha

Así, el joven portero considera que este paso representa una oportunidad única para su desarrollo profesional, enfocándose en aprender de los mejores.

Respaldo de León y la afición esmeralda

El impacto de la convocatoria no pasó desapercibido en las redes del Club León, que compartió un emotivo mensaje de apoyo: “¡Qué orgullo nos das, Óscar!”, celebrando el esfuerzo y dedicación del guardameta surgido en su cantera.

La propia Selección también difundió un video donde se observa a los cuatro porteros entrenando juntos, reflejando el ambiente de compañerismo y competencia.

La afición y directiva de León celebran el orgullo de ver a un canterano formar parte de la Selección Mexicana. (Instagram/ @clubleon_oficial)
La afición y directiva de León celebran el orgullo de ver a un canterano formar parte de la Selección Mexicana. (Instagram/ @clubleon_oficial)

La afición esmeralda se sumó con mensajes de apoyo y felicitaciones, reconociendo el ejemplo de disciplina y constancia que representa García.

Un futuro prometedor para el “Gato” García

La experiencia en la concentración nacional es sólo el inicio de un camino que podría llevar a García a nuevas alturas.

  • Su desempeño en la Liga MX y actitud frente a los retos lo colocan como uno de los arqueros jóvenes con mayor proyección en México.
  • El staff técnico de la Selección, encabezado por Rafa Márquez, lo estaría visualizando como una pieza a desarrollar en el proceso rumbo al Mundial 2030.
  • García sabe que la competencia es alta, pero su sueño es consolidarse no sólo con la Fiera, sino también con el Tricolor.
El staff técnico de la Selección Mexicana visualizaría a García como una promesa clave para el proceso hacia 2030. (Instagram/ @clubleon_oficial)
El staff técnico de la Selección Mexicana visualizaría a García como una promesa clave para el proceso hacia 2030. (Instagram/ @clubleon_oficial)

De esta manera, el llamado y la convivencia con Ochoa marcan el inicio de una historia que apenas comienza para el “Gato”, quien ya es inspiración para la nueva generación de porteros mexicanos.

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