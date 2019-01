En medio de esta transformación, Transporte ha descuidado un sector fundamental de la aviación civil al no atender –y posiblemente no entender– lo que significa la aviación general, es decir, toda la aviación productiva (aviación corporativa, taxis, vuelos sanitarios, aeroaplicación, escuelas e institutos de formación aeronáutica, etc.) que no está en el segmento de las aerolíneas pero que es, entre otras cosas, la base para la formación de sus profesionales. Esto es grave porque no hay país pujante que no preste atención a ese sector. Esta situación se evidencia en los impagables aranceles de importación que impiden la renovación del anticuado parque de aeronaves y repuestos, a los que se suman las trabas burocráticas y una ineficiencia rayana en la desidia de parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).