"Su destino me ha conmovido, su voluntad me ha dejado pasmada y su compromiso extremista me ha hecho penar por su sufrimiento y su desfallecimiento. Pero no he logrado asirlos", es la conclusión de Laurence ante la pareja sartreana que conformaban sus padres al momento de su nacimiento (1976). Casas separadas y amor libre, sobre todo para él, que parece decidido a recuperar el tiempo perdido.