— La verdad es que no tengo la respuesta a por qué no pasan los 70. El libro es más bien un intento de rodear esa pregunta. No pretende ser una respuesta. Pretende sí interrogar desde diversos ángulos por qué no terminan de pasar efectivamente. Uno de los ángulos por los que uno puede atacar el problema, es que hay algo del orden del pasado traumático que tarda una generación por lo menos en pasar. Y, mientras los actores de esa tragedia estemos todavía dando vueltas alrededor de eso, no terminan de pasar. Ni acá ni en ningún lado. Pero además hay factores muy endógenos de nuestra manera de no lograr que pasen o de no lograr que se estabilicen ciertas verdades comunes, ciertos consensos comunes, a partir de los cuales luego podamos discutir.