Basuras, inseguridad y abandono: la crisis que enfrentan dos barrios tradicionales de Cali

Las declaraciones recogidas describen un escenario donde la migración de poblaciones vulnerables ha derivado en acumulación de residuos, expendios de drogas y hechos de intimidación, afectando comercios y viviendas - crédito @CaliesCaliCOL / X

La comunidad de Alameda y Bretaña señala que la situación se agravó desde la construcción del nuevo búnker de la Fiscalía General de la Nación frente al Palacio de Justicia, en la Carrera 10 con Calle 13.

Los vecinos consultados por El País afirman que la esquina de la Calle 9 con Carrera 18 se convirtió en un punto crítico para la acumulación de basuras, el consumo de sustancias ilícitas y el refugio improvisado de habitantes de calle.

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“Desde cuando decidieron construir en El Calvario, todos los habitantes de calle que estaban ahí han venido migrando a los barrios aledaños, ubicándose puntualmente en esta esquina”, sostuvo una de las denunciantes, cuya identidad permanece reservada.

La misma fuente describió que este cambio trajo “residuos de basura y expendios de vicio a altas horas de la noche”, una realidad que, según los residentes, ya no se limita a ciertos horarios.

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Impacto en salubridad y seguridad

El incremento de personas en condición de calle generó afectaciones visibles en la higiene y la seguridad de la zona. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio citado, el paso del carro de basura apenas logra contener el problema, ya que inmediatamente después aparecen nuevas bolsas rotas y residuos esparcidos en las vías.

La comunidad de Alameda y Bretaña denuncia un aumento de basuras y personas en condición de calle tras la construcción del búnker de la Fiscalía - crédito Visuales IA

Un residente relató: “Ya sobre la calle 9 no se puede transitar porque en toda esa esquina hay reguero de toda la basura y uno ve cómo hacen sus necesidades”.

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Intentos comunitarios, como la instalación de señales para prohibir arrojar basura, no han tenido efecto. Los vecinos describen un entorno cada vez más complejo, con robos frecuentes en viviendas y comercios, especialmente en la carrera 23 entre calles 10 y 11.

“Se metieron a un restaurante, se llevaron televisores, bafles y dinero de la caja registradora; incluso identificamos que fueron ellos porque quedaron grabados en las cámaras de seguridad”, señalaron los afectados a El País.

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Estrategias de autoprotección insuficientes

Ante la falta de respuesta oficial, algunos residentes optaron por reforzar la seguridad de sus viviendas con alambre concertina. Una vecina aseguró que los delincuentes buscan entrar por los techos de casas deshabitadas, donde abren huecos para desvalijar los inmuebles. Alrededor del Puesto de Salud Bretaña también se reportan aglomeraciones y presuntos expendios de sustancias alucinógenas.

Vecinos alertan sobre el punto crítico de la Calle 9 con Carrera 18, donde se concentran el consumo de drogas y el abandono de residuos - crédito Visuales IA

Un testigo advirtió: “Hay un expendio que hace que vengan vehículos y personas de todo tipo a comprar droga. Eso se puede observar a diario”. Además, los habitantes viven episodios de intimidación al negarse a entregar dinero o comida a quienes permanecen frente a sus viviendas.

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“Si uno les dice que no, se portan groseros, han llegado a tratar de agredirlo a uno”, manifestó una fuente local.

Comercio bajo presión

La situación afecta directamente a los negocios de Alameda y Bretaña. “Afuera de los locales se puede ver a cinco o incluso seis habitantes de calle consumir drogas y dejar bolsas de basura”, explicó un comerciante del sector.

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Álvaro Pulido, comerciante local, indicó en declaraciones al mismo medio que “los últimos tres años nos hemos visto invadidos por muchos habitantes de calle que han convertido esta zona en su sede para hurgar en la basura y meter droga. Aquí se reúnen de 15 a 20 personas a diario”.

El incremento de habitantes de calle en Alameda y Bretaña afecta la salubridad y seguridad, pese a los esfuerzos de limpieza de la comunidad - crédito Visuales IA

Pulido señaló que, aunque la comunidad limpia constantemente, el esfuerzo resulta insuficiente ante la magnitud del problema y la escasa intervención municipal. “Nosotros permanentemente estamos barriendo, organizando la basura y todo esto mantiene muy sucio por la acción directa de los habitantes de la calle y por la falta de atención de la ciudad”.

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Algunos vecinos atribuyen el aumento de habitantes de calle a intervenciones urbanas en otros sectores, pero otros, como Pulido, consideran que la problemática es más amplia y afecta a toda Cali. “Usted se mueve por Cali y en todas las esquinas ve la cantidad de habitantes de la calle. Es un problema social muy grande”, afirmó.

Petición de acciones urgentes

La comunidad de Alameda y Bretaña insiste en la urgencia de medidas concretas. Varias voces piden mayor presencia de la Policía y acciones integrales por parte de la Alcaldía de Cali para restablecer la seguridad y la salubridad.

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“Nosotros pedimos ayuda a la Alcaldía. Necesitamos más presencia de la Policía porque estamos inseguros en nuestras propias casas”, expresaron los vecinos entrevistados por El País.