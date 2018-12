"Sin duda había infidelidades en las parejas, que cuando se conocían eran sancionadas, nunca apañadas, pero jamás abusos, violaciones, saqueos, rapiña. Y la militancia no era rentada, era parte de la vida cotidiana, como el trabajo y la familia. Además, entregábamos todo lo que teníamos, poco o mucho, lo dábamos a la organización", recuerda. "Lo material estaba presente pero no era lo principal, había un horizonte de país, de un mundo, de un otro. Existía el otro como persona, como ser humano. No pensábamos en términos de competición sino en compartir: objetivos, vida cotidiana, los hijos, la casa, la cocina.… un aprendizaje que no era fácil pero le poníamos pilas".