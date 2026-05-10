Colombia

EN VIVO |Westcol y Álvaro Uribe Vélez: siga el minuto a minuto del esperado encuentro desde ‘El Uberrimo’

Después del diálogo que el ‘streamer’ mantuvo con el presidente Gustavo Petro, la expectativa ahora se centra en su conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que se espera superar los niveles de audiencia alcanzados en la transmisión anterior

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Dos hombres con sombreros vaqueros y dos caballos frente a montañas verdes. Un hombre mayor sostiene una bandeja con arroz, frijoles, huevo y carne.
La transmisión en vivo entre Westcol y Álvaro Uribe Vélez se realiza desde la finca El Ubérrimo, en Córdoba - crédito @WestCOL/X

Tras el impacto que dejó la transmisión en vivo del creador de contenido y streamer Westcol, cuyo nombre real es Juan Villa, desde la Casa de Nariño el 26 de marzo de 2026 con el presidente Gustavo Petro, en la que superó el millón de espectadores y acercó la política a audiencias jóvenes, ahora la atención se centra en su próximo movimiento digital.

El influenciador tendrá a las 4:00 p. m. del 10 de mayo de 2026 un encuentro con el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, una conversación que tiene con gran expectativa en redes por el alcance político y mediático que podría tener esta nueva transmisión.

A continuación se podrá seguir el minuto a minuto del encuentro y conocer las plataformas donde se transmitirá la conversación; la misma que el streamer aclaró que no se trata de una entrevista formal, sino de un diálogo abierto:

En pocas líneas:

20:22 hsHoy

Westcol reveló que le ‘hackeraron’ su cuenta de Instagram antes de su encuentro con Álvaro Uribe: “¿Coincidencia?"

El creador de contenido sacudió las redes al prometer revelar por quién votará en las elecciones presidenciales de Colombia

El streamer Westcol confirmó que hackearon su cuenta de Instagram y además, que revelaría su voto por un candidato a la presidencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El streamer Westcol confirmó que hackearon su cuenta de Instagram y además, que revelaría su voto por un candidato a la presidencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Westcol ha situado sus redes sociales en el centro del debate nacional tras anunciar que revelará por quién votará en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026.

Leer la nota completa
20:19 hsHoy

¿Dónde podrá ver el encuentro entre Westcol y el expresidente Álvaro Uribe?

La conversación entre el streamer Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya tiene plataformas y horarios confirmados para su transmisión en vivo, un encuentro que se podrá ver sin costo desde canales digitales.

El evento se emite en Kick (kick.com/westcol) y en su canal de YouTube a las 4:00 p. m. en Colombia; 3:00 p. m. en México y 6:00 p. m. en Argentina.

La charla se realiza desde la finca El Ubérrimo, en Córdoba, en un ambiente informal donde el creador de contenido aseguró que será “sin filtros” y más cercano a una conversación que a una entrevista tradicional.

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