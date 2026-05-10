EN VIVO |Westcol y Álvaro Uribe Vélez: siga el minuto a minuto del esperado encuentro desde ‘El Uberrimo’

La transmisión en vivo entre Westcol y Álvaro Uribe Vélez se realiza desde la finca El Ubérrimo, en Córdoba - crédito @WestCOL/X

Tras el impacto que dejó la transmisión en vivo del creador de contenido y streamer Westcol, cuyo nombre real es Juan Villa, desde la Casa de Nariño el 26 de marzo de 2026 con el presidente Gustavo Petro, en la que superó el millón de espectadores y acercó la política a audiencias jóvenes, ahora la atención se centra en su próximo movimiento digital.

El influenciador tendrá a las 4:00 p. m. del 10 de mayo de 2026 un encuentro con el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, una conversación que tiene con gran expectativa en redes por el alcance político y mediático que podría tener esta nueva transmisión.

A continuación se podrá seguir el minuto a minuto del encuentro y conocer las plataformas donde se transmitirá la conversación; la misma que el streamer aclaró que no se trata de una entrevista formal, sino de un diálogo abierto: