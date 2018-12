En estas condiciones ingresamos en el año electoral. Para muchos, la conjunción de esta enorme crisis económico-social, sumada al debilitamiento de la alianza oficial y el creciente descontento de la población con el Gobierno, debe tener como resultado un fácil triunfo de la oposición. Nosotros creemos que no es así. Que no es una consecuencia natural o segura. Todos estos factores son necesarios, pero no suficientes para garantizar un triunfo. Dicho en otros términos, están dadas las condiciones objetivas para alcanzar la victoria electoral, pero aún queda la difícil tarea de lograr las condiciones subjetivas para garantizar que sea posible.