Google reemplaza a las secretarias con esta nueva función de Meet: aplica para español y más idiomas

Si en reuniones presenciales necesitás estar atento y tomar notas, Google sumó una función útil en Meet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Si en reuniones presenciales con compañeros de trabajo, socios, clientes o cualquier otra persona necesitas estar totalmente atento y, a la vez, transcribir y tomar notas del encuentro para que no se pase nada por alto, Google añadió una función en Meet que puede ser útil.

Ya no es necesario iniciar una videoconferencia para que Gemini transcriba y posteriormente, genere notas. Ahora solo hay que ingresar a Meet con una cuenta de Google y seleccionar la opción ‘Tomar notas’.

PUBLICIDAD

Así, Gemini compila automáticamente un resumen estructurado con las notas, los puntos de acción y la transcripción completa en un documento de Google. Ese archivo se guarda directamente en Google Drive y envía el enlace por correo electrónico.

Solo hay que entrar a Meet con una cuenta de Google y elegir “Tomar notas”. (Google)

La función es útil, por ejemplo, cuando hay una reunión de trabajo enfocada en un proyecto específico y se necesita almacenar los puntos clave en un solo lugar para revisarlos después.

PUBLICIDAD

“Sabemos que compaginar la participación activa con la toma de notas durante las reuniones presenciales puede ser un reto. No deberías tener que elegir entre estar presente en el momento y capturar información clave para consultarla más adelante”, indica Google.

También resulta práctica si alguien se ausenta de la reunión y no puede conectarse por Meet, Zoom, Teams, WhatsApp u otra plataforma.

La función permite registrar lo dicho y convertirlo en un resumen con tareas. (Google)

Cómo transcribir y tomar notas de una reunión presencial con Meet

El paso a paso detallado para transcribir y tomar notas de una reunión presencial con Meet es el siguiente:

Abre Google Meet con una cuenta, puede ser desde un computador o celular. Selecciona ‘Tomar notas’. Cuando termine la reunión, finaliza la grabación.

En unos minutos, Gemini se encargará de recopilar la grabación para enviarte un documento de Google con la transcripción y puntos importantes.

Gemini genera un resumen con notas, acciones y la transcripción en un documento de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo usar esta nueva función de Meet

Esta nueva función de Google Meet sirve, sobre todo, cuando se necesita registrar lo que se dijo y convertirlo en un resumen con tareas y una transcripción para revisarlo después. Algunos ejemplos son:

PUBLICIDAD

Reunión de seguimiento de un proyecto.

Cuando el equipo repasa avances, fechas y responsables, la función ayuda a dejar por escrito qué se acordó, qué queda pendiente y quién se encargará de cada tarea, sin depender de que alguien tome apuntes a mano.

Llamada con un cliente para definir requisitos o cambios.

Si en la conversación aparecen pedidos específicos, ajustes de alcance o prioridades, el resumen y la transcripción permiten volver a los detalles exactos (qué se pidió, cómo se formuló y en qué quedó cada punto) para evitar malentendidos.

PUBLICIDAD

En pocos minutos, Gemini crea el documento, lo guarda en Drive y adjunta transcripción y puntos clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reunión a la que alguien no pudo asistir.

Si una persona clave se ausenta, el documento con el resumen, los puntos de acción y la transcripción facilita que se ponga al día rápido y con precisión, sin tener que reconstruir la charla a partir de mensajes sueltos.

Simple registro para trazabilidad de una compañía.

Cuando una empresa solo necesita constancia de que una reunión ocurrió (ya sea por control interno, auditoría o cumplimiento), el documento guardado en Drive funciona como respaldo básico: deja evidencia de la fecha, los participantes y los temas tratados.

PUBLICIDAD

WhatsApp Web añade las videollamadas

WhatsApp Web decidió añadir las videollamadas a su plataforma, así los usuarios tienen más opciones al momento de realizar una videoconferencia. La ventaja con WhatsApp Web es que puede ser más cercana para algunas personas.

WhatsApp Web incorporó videollamadas a su plataforma. (WhatsApp)

La plataforma de mensajería también incorporó funciones a las videollamadas como QuickHD. “ahora puedes disfrutar de videos en alta definición de inmediato, en los primeros segundos de la llamada”, explico WhatsApp.

PUBLICIDAD

Asimismo, incluyó la cancelación de ruido con el objetivo de mejorar la experiencia para los usuarios. Esta opción se puede administrar desde los ajustes de la llamada.