Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la posible separación de Paola Dalay y José Eduardo

El actor aseguró que no sabe nada de una supuesta separación. Imagen de archivo. EFE/EPA/JILL CONNELLY

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El actor mexicano, Eugenio Derbez admitió que ni él ni su familia tienen información sobre la supuesta separación de su hijo José Eduardo y Paola Dalay.

Derbez fue cuestionado por la prensa y se limitó a señalar que el tema no les ha sido comunicado: “No sé, la verdad es que no nos ha dicho. No nos han, no nos han comentado si están separados o no”.

Derbez no ahondó más en el asunto, sobre sus otros hijos, dijo estar feliz y orgulloso de Aitana por su debut como bailarina de Sentidos Opuestos junto a su madre Alessandra Rosaldo, y precisó que el caso legal contra Vadhir ya se encuentra resuelto en su totalidad.

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Paola Dalay espera el regreso de José Eduardo

La influencer Paola Dalay también se pronunció ante los medios el 13 de agosto, la creadora de contenido explicó que el actor se encuentra trabajando en España y que ella permanece en México por sus propios proyectos.

Prefirió no confirmar ni desmentir una ruptura y condicionó cualquier declaración oficial a su regreso: “Ya que llegue José Eduardo, hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”.

Dalay reconoció que toda relación tiene altibajos, pero aseguró que ambos resuelven sus diferencias mediante el diálogo: “Todo se arregla, todo se resuelve, todo se habla”, afirmó.

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La pareja lleva seis años de relación y tiene una hija en común, Tessa, nacida el 30 de junio de 2024.

Paola Dalay, espera el regreso de José Eduardo Derbez. (Instagram/@paodalay_2203)

¿Cómo surgieron los rumores de una supuesta separación?

Los rumores surgieron cuando Paola Dalay borró de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía con el actor.

Fue la creadora de contenido Chamonic3, especializada en espectáculos, quien disparó las especulaciones: “Me cuentan que José Eduardo y Paola Dalay, mamá de su hija, están separados, pues ella borró fotos que tenía junto a él y ahora, al parecer, se están tirando indirectas en historias y redes”.

A eso se sumó que Dalay compartió una canción de desamor en sus historias. Derbez, por su parte, conservó las imágenes con la influencer en su perfil y ambos continuaron siguiéndose en la plataforma.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

Paola Dalay salió en defensa de Mafer Reséndiz

El señalamiento más polémico involucró a Mafer Reséndiz, colaboradora del programa de José Eduardo, Mixologando, en donde Reséndiz participa como bartender.

Dalay respondió con firmeza y la defendió públicamente señalando que es una mujer con valores y que siempre la ha tratado bien, además de asegurar que no hubo una infidelidad de por medio.

“Mafer es lindísima, una mujer educada, con valores, cuernos no ha habido aquí, ¿okay?”, concluyó Dalay.

La influencer también descartó que la diferencia de edad de diez años con el actor sea un factor de conflicto y calificó esas versiones como “rumores, chismes falsos, falsísimos”.

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La creadora de contenido descartó los rumores de una supuesta infidelidad. Crédito: IG/paodalay_2203

Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo se mantuvieron al margen

Victoria Ruffo fue una de las primeras en pronunciarse. Al ser consultada por la prensa, descartó validar los rumores sin una confirmación directa de su hijo.

“Mira, yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa. Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada, a mí no me gusta meterme en lo que no me importa”. declaró.

Victoria Ruffo señaló que ella no se mete en los temas personales de sus hijos. (Foto: Instagram)

Dalay reconoció que las declaraciones de Ruffo le causaron sorpresa: “Un poquito, sí, la verdad sí me sorprendió”, aunque insistió en que su relación con ella es buena.

Alessandra Rosaldo también fijó postura y aseguró que mientras la pareja no se pronuncie al respecto ellos no pueden hablar sobre el tema.

“Mientras ellos no lo hagan oficial con nosotros, pues nosotros no podemos opinar absolutamente nada”, señaló.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado una separación o un distanciamiento.