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Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán: enfrentan cargos por desaparición de personas

Cuatro órdenes de aprehensión y cuatro cateos simultáneos fueron ejecutados por autoridades estatales y federales en el marco de las investigaciones

La fiscalía del estado en coordinación con fuerzas federales ejecutó las ordenes de aprehensión en contra de los servidores públicos. Crédito: FGE Michoacán
La fiscalía del estado en coordinación con fuerzas federales ejecutó las ordenes de aprehensión en contra de los servidores públicos. Crédito: FGE Michoacán
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Este viernes 14 de agosto la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó cuatro órdenes de aprehensión contra el director y tres elementos de la Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco, por su presunta vinculación en hechos de desaparición de personas. La operación se realizó de manera conjunta con la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los arrestos se llevaron a cabo en los municipios de José Sixto Verduzco y La Piedad. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

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En el caso del director de la policía, se trata de José Manuel Tapia Hernández, quien fue capturado a las 9:40 de la mañana en la colonia Centro del municipio donde se desempeñaba como servidor público.

Operativo conjunto involucró a cuatro instituciones

La acción fue coordinada entre la FGE, la Guardia Civil, el Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional. La participación de cuatro instituciones de seguridad reflejó el alcance de las diligencias desarrolladas para el esclarecimiento de los hechos.

Las detenciones se ejecutaron en cumplimiento a los mandatos judiciales correspondientes, lo que implicó que un juez autorizó previamente las órdenes de aprehensión tras valorar los elementos de investigación presentados por la Fiscalía.

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Momento del traslado de los policías y su mando, por elementos de la fiscalía estatal. Crédito: FGE Michoacán
Momento del traslado de los policías y su mando, por elementos de la fiscalía estatal. Crédito: FGE Michoacán

En el marco de la misma operación, la FGE anunció que ejecutó cuatro órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de José Sixto Verduzco. En esos inmuebles se realizaron las actuaciones correspondientes como parte de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

El número de cateos coincidió con el de las aprehensiones: cuatro en total. Ambas acciones se desarrollaron de manera simultánea como parte de un mismo operativo de investigación.

Fiscalía mantiene bajo reserva las líneas de investigación

La FGE informó que, en atención a la naturaleza de las investigaciones y con el propósito de preservar su adecuado desarrollo, mantiene bajo reserva los datos relacionados con las diligencias y las líneas de investigación activas.

En un comunicado publicado este 14 de agosto, Fiscalía de Michoacán reafirmó su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para investigar los delitos relacionados con la desaparición de personas, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables, con apego al debido proceso.

Hasta el momento no se conocen las identidades de las posibles víctimas relacionadas con el caso.

Información en desarrollo...

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