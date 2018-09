¿Cómo se expresa en el cotidiano del mundo universitario la asimetría que sigue jerarquizando al varón, blanco, eurocéntrico, heterosexual y de clase media o alta? ¿A quiénes y qué leemos, qué conocimiento construimos, quién tiene la palabra, quiénes los lugares de representación y poder? El canon, la mayoría de les rectores, ciencias duras, tecnología e informática, escenarios y congresos siguen siendo muy mayoritariamente masculinos. Las mujeres seguimos estadísticamente ocupando tres cuartas partes del tiempo en las tareas del cuidado y no existen casi espacios en la universidad para el cuidado de niñes. No se promueve romper con las vocaciones y las profesiones que reproducen la división sexual del trabajo. No hay o no se aplican en casi ninguna facultad protocolos para prevenir y actuar en casos de violencia de géneros, mientras nos acosan y abusan y discriminan. No hay Educación Sexual Integral en la formación de profesores universitaries.