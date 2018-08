Parece quedar fuera de la visión norteamericana en este conflicto la transnacionalización de la producción y de las empresas, que ya no es algo nuevo, se viene configurando hace décadas y se profundizó en este mileno. Ya casi no existe el "Made in": autos, electrodomésticos, celulares y hasta textiles son producidos por partes y etapas en diferentes países. Un producto final puede pasar por 10 países antes de llegar al consumidor. El nivel de comercio de bienes intermedios e insumos es enorme, buena parte del comercio internacional no es ya más entre compradores y vendedores sino envíos internos de empresas transnacionales que tienen partes de su cadena de valor en diferentes países. Si el proteccionismo afecta estas cadenas, el impacto negativo de esta situación se verá amplificado por su inserción en diferentes naciones. Como dijimos ya en esta columna, la obsesión norteamericana es reducir el déficit, pero esta es una visión antigua que ya no encaja con la economía actual, y medidas basadas en esa visión pueden ser contraproducentes para los propios Estados Unidos, tanto para sus consumidores internos como para sus firmas que operan en el exterior, como General Motors o Apple. Pero los efectos en cadenas pueden ser incluso peores para todos: la transnacionalización es tan grande que enormes firmas de comercio electrónico chinas como Alibaba o Tencent basan buena parte de sus negocios en la venta de zapatillas o iPhones norteamericanos. Así, sanciones norteamericanas a China afectarán a sus propias empresas, pero acciones chinas de boicot a productos estadounidenses también tendrán un efecto bumerán en compañías chinas. Los daños para las empresas de ambos lados pueden ser mucho más costosos de lo que están pensando los funcionarios.