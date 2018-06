Es cierto que con el gobierno de Cambiemos el foco se ha puesto en que el aumento de los recursos se sustenten en el crecimiento de la actividad agregada y no tanto en la creación de impuestos, aunque no pudieron resistir la tentación de acordar con la oposición que se votara el Impuesto a la Renta Financiera, más allá de que pueda considerarse una medida de equidad tributaria, dado que se gravan los alimentos y también los medicamentos, pese a que no era el momento.