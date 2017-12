Es probable que gradualmente se avance en la solución de muchos de estos temas delicados. Francisco, en su interés de expandir las fronteras de la Iglesia, ha manifestado reiteradamente el interés en visitar China y ha tenido algunos gestos como ha sido el de no reunirse con el Dalai Lama. También envió una carta invitando al presidente Xi Jinping a visitar el Vaticano. En el 2013, China permitió por primera vez que el avión papal sobrevolara el espacio aéreo para llegar a Corea del Sur, una circunstancia que no había permitido en otras ocasiones, en particular a Juan Pablo II, en 1989.